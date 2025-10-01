No official complaint, No affidavit by Rahul Gandhi BJP Tears in Congress As EC Releases Final Voter List in Bihar न शिकायत, न हलफनामा; थूककर भाग गए राहुल गांधी? बिहार SIR पर BJP का नया हमला, India News in Hindi - Hindustan
न शिकायत, न हलफनामा; थूककर भाग गए राहुल गांधी? बिहार SIR पर BJP का नया हमला

Bihar Elections: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि दुष्प्रचार करना कांग्रेस नेता की आदत है और यही उनका मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बन गया है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 01:21 PM
Bihar Elections: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। अब भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है और पूछा है कि SIR प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में आधिकारिक तौर पर एक भी शिकवा-शिकायत या हलफनामा क्यों नहीं दिया?जबकि वह आरोप लगा रहे थे कि इसमें फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। दरअसल, इस SIR प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी ने पक्षपातपूर्ण और वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश बताया था।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि दुष्प्रचार करना कांग्रेस नेता की आदत है और यही उनका मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बन गया है। उन्होंने राहुल गांधी पर 'थूककर भागो' की राजनीति का आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, "बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें मृत्यु, पलायन और दोहराव के कारण 68.6 लाख नाम हटाए गए हैं! इस प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रारूप में कोई भी आधिकारिक शिकायत नहीं की गई। राहुल गांधी द्वारा अपने "आरोपों" के संबंध में कोई शपथ पत्र भी नहीं दिया गया। 'थूककर भागो', दुष्प्रचार फैलाओ राहुल गांधी का मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बन गया है।"

16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा

बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के 'वोट चोरी' अभियान में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने वोट चोरी पर दो बार प्रेस कॉन्फ्रेन्स भी की है और बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा कर चुके हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची से नाम हटाने में चुनाव आयोग और भाजपा में मिलीभगत है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और कहने पर भी कोई कदम नहीं उठा रहा।

SIR के बाद बिहार में अब 7,41,92,357 वोटर

चुनाव आयोग ने SIR के बाद बिहार में कुल 7,41,92,357 योग्य मतदाताओं की सूची मंगलवार को जारी की है। चुनाव आयोग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 24 जून से चलाये गये विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार में कुल 7,41,92,357 है, जो पिछले एक अगस्त को जारी किये गये प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची से 17,86,601 अधिक है। प्रारूप सूची में एक अगस्त को 7,24,05,456 मतदाताओं के नाम जारी किये गये थे।

24 जून को शुरू हुआ था SIR

चुनाव आयोग ने 24 जून को जब विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया था, उस समय बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,89,69,844 थी, लेकिन पुनरीक्षण के बाद 65,64,075 लोगों के नाम सूची से हटाये गये थे। प्रारूप सूची में दर्ज 7,24,05,756 मतदाताओं के नाम में से आपत्ति और दावा दर्ज होने के बाद 3,66,742 नाम हटा दिये गये थे, जबकि 21,56,343 योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गये। अब पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद बिहार में कुल 7,41,92,357 योग्य मतदाता रह गये हैं।