भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू, RSS चीफ बोले- मुस्लिम-ईसाई भी हमारे पूर्वजों की संतानें

संक्षेप: आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अहिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और ईसाई के भी पूर्वज हिंदू सभ्यता से ही हैं। 

Sun, 9 Nov 2025 09:15 AM
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) चीफ मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि भारत में कोई भी अहिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि मान्यताओं से परे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है और उसके पूर्वज हिंदू ही हैं। आरएसएस के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस कभी भी सत्ता की इच्छा नहीं रखता है बल्कि हिंदू समाज को एकत्रित करके भारत माता की शान को बढ़ाने का प्रयास कर करता है।

मोहन भागवत ने कहा, जब संघ के रूप में एक साथ जोर लगाया जाता है तो इसका मकसद कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं बल्कि भारत माता के लिए समाज को एकता के सूत्र में बांधना होता है। उन्होंने कहा, कभी लोगों को आरएसएस के उद्देश्य पर संदेह हुआ था लेकिन अब वे भी इस बात को समझ गए हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले औऱ अन्य बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे।

भागवत ने कहा, अंग्रेजों ने हमें राष्ट्र नहीं बनाया बल्कि प्राचीन समय से भारत एक राष्ट्र रहा है। सभी देशों की संस्कृति होती है। उसी तरह भारत की संस्कृति हिंदू है। हम खुद को कुछ भी कहें लेकिन हमारी पहचान हिंदू से ही होती है। उन्होंने कहा, मुसलमान हों या फिर ईसाई. हम सभी एक ही सभ्यता से उपजे हैं और हमारे पूर्वज एक ही हैं। वास्तव में भारत में कोई भी अहिंदू नहीं है। मुस्लिमों और ईसाइयों को भी उनकी जड़ें भुलवाने का पूरा प्रयास किया गया है।

भागवत ने कहा, कोई भी अहिंदू नहीं है। सभी को पता होना चाहिए कि वह हिंदू है क्योंकि इसका मतलब ही होता है भारत के लिए जम्मेदार नागरिक। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और संविधान भी इसका विरोध नहीं करता है। सनातन धर्म और भारत को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए सनातन धर्म की प्रगति ही भारत की प्रगति है।

