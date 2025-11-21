Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNo, no, don't throw it CJI BR Gavai during the final hearing in court stops flower showering
ना-ना, मत फेंकिए, अंतिम सुनवाई में CJI बीआर गवई पर फूल बरसाने की थी तैयारी; फिर…

ना-ना, मत फेंकिए, अंतिम सुनवाई में CJI बीआर गवई पर फूल बरसाने की थी तैयारी; फिर…

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अंतिम सिरेमोनियल सुनवाई के दौरान उनपर फूल बरसाने की तैयारी थी। एक वकील ने जैसे ही फूल निकाले सीजेआई का ध्यान उसपर चला गया और उन्होंने कहा कि इन फूलों को फेंकिए नहीं, किसी को दे दीजिए। 

Fri, 21 Nov 2025 01:32 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई रविवार यानी 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को ही उनका अंतिम वर्किंग डे है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऐडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने गुरुवार को उनके लिए विदाई समारोह रखा था। इस मौके पर एक वकील उनपर फूल बरसाकर उन्हें सम्मान देना चाहता था। हालांकि सीजेआई ने जैसे ही देखा कि वकील ने बैग में से फूल निकाले हैं उन्होंने तुरंत रोक दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोर्टरूम नंबर 1 में विदाई समारोह के दौरान जब सीजेआई गवई संबोधित कर रहे थे तभी उनपर फूल बरसाने की तैयारी की गई। एक वकील ने पैकेट से फूल निकाले और कुछ लोगों के हाथ में पकड़ाए। जैसे सीजेआई ने देखा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इसे फेंकिए नहीं। इसे किसी को दे दीजिए। इसके बाद पूरा कोर्टरूम ठहाकों से गूंज उठा। बता दें कि कोर्टरूम 1 में उनकी आखिरी सेरेमोनियल सुनवाई हो रही थी। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत प्रधान न्यायाधीश का पद संभालेंगे।

प्रधान न्यायाधीश ने अंतिम कार्य दिवस के मौके पर धर्म को लेकर कई बातें खुलकर कहीं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वह बौद्ध धर्म का पालन करते हैं लेकिन वह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं और सभी धर्मों में उनका विश्वास है। गवई ने कहा, "मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लेकिन मुझे धार्मिक पढ़ाई या धर्म से जुड़ी गहरी जानकारी ज़्यादा नहीं है। मैं वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हूं और मैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सबमें विश्वास रखता हूं।"

सीजेआई ने याद करते हुए कहा, "मैंने यह अपने पिता से सीखा है। वह धर्मनिरपेक्ष और डॉ. आम्बेडकर के ज्ञानयुक्त अनुयायी थे। बड़े होते हुए, जब हम उनके साथ राजनीतिक समारोहों में जाते थे और उनके दोस्त कहते थे, 'यहां आओ, यहां की दरगाह प्रसिद्ध है, या यहां का गुरुद्वारा प्रसिद्ध है', तो हम जाते थे।" गवई ने कहा कि वह केवल डॉ. आम्बेडकर और संविधान की वजह से ही इस वर्तमान पद तक पहुंच पाए।

उन्होंने कहा, "अन्यथा, मुझे नहीं लगता कि किसी नगरपालिका के स्कूल में ज़मीन पर बैठकर पढ़ने वाला कोई भी लड़का कभी इसका सपना देख सकता था। मैंने भारतीय संविधान के चार आधारभूत सिद्धांतों - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुसार जीने की कोशिश की है।" गवई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को केवल सीजेआई-केंद्रित अदालत नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी न्यायाधीशों का न्यायालय होना चाहिए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Justice BR Gavai
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।