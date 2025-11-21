ना-ना, मत फेंकिए, अंतिम सुनवाई में CJI बीआर गवई पर फूल बरसाने की थी तैयारी; फिर…

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अंतिम सिरेमोनियल सुनवाई के दौरान उनपर फूल बरसाने की तैयारी थी। एक वकील ने जैसे ही फूल निकाले सीजेआई का ध्यान उसपर चला गया और उन्होंने कहा कि इन फूलों को फेंकिए नहीं, किसी को दे दीजिए।

देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई रविवार यानी 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को ही उनका अंतिम वर्किंग डे है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऐडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने गुरुवार को उनके लिए विदाई समारोह रखा था। इस मौके पर एक वकील उनपर फूल बरसाकर उन्हें सम्मान देना चाहता था। हालांकि सीजेआई ने जैसे ही देखा कि वकील ने बैग में से फूल निकाले हैं उन्होंने तुरंत रोक दिया।

कोर्टरूम नंबर 1 में विदाई समारोह के दौरान जब सीजेआई गवई संबोधित कर रहे थे तभी उनपर फूल बरसाने की तैयारी की गई। एक वकील ने पैकेट से फूल निकाले और कुछ लोगों के हाथ में पकड़ाए। जैसे सीजेआई ने देखा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इसे फेंकिए नहीं। इसे किसी को दे दीजिए। इसके बाद पूरा कोर्टरूम ठहाकों से गूंज उठा। बता दें कि कोर्टरूम 1 में उनकी आखिरी सेरेमोनियल सुनवाई हो रही थी। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत प्रधान न्यायाधीश का पद संभालेंगे।

प्रधान न्यायाधीश ने अंतिम कार्य दिवस के मौके पर धर्म को लेकर कई बातें खुलकर कहीं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वह बौद्ध धर्म का पालन करते हैं लेकिन वह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं और सभी धर्मों में उनका विश्वास है। गवई ने कहा, "मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लेकिन मुझे धार्मिक पढ़ाई या धर्म से जुड़ी गहरी जानकारी ज़्यादा नहीं है। मैं वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हूं और मैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सबमें विश्वास रखता हूं।"

सीजेआई ने याद करते हुए कहा, "मैंने यह अपने पिता से सीखा है। वह धर्मनिरपेक्ष और डॉ. आम्बेडकर के ज्ञानयुक्त अनुयायी थे। बड़े होते हुए, जब हम उनके साथ राजनीतिक समारोहों में जाते थे और उनके दोस्त कहते थे, 'यहां आओ, यहां की दरगाह प्रसिद्ध है, या यहां का गुरुद्वारा प्रसिद्ध है', तो हम जाते थे।" गवई ने कहा कि वह केवल डॉ. आम्बेडकर और संविधान की वजह से ही इस वर्तमान पद तक पहुंच पाए।