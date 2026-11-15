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तो नहीं होगा NCP का विलय? पार्टी बोली- कोई औपचारिक या अनौपचारिक चर्चा नहीं

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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एनसीपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटील ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले एक हफ्ते से तथाकथित सूत्रों के हवाले से पार्टी के विलय की खबरें चलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं।

NCP Sharad Pawar Sunetra Pawar
NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि न तो उनकी तरफ से और न ही दूसरे गुट की तरफ से इस तरह की कोई पहल की गई है।

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक साथ आने की अटकलों को सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि शरद पवार गुट के साथ विलय (मर्जर) को लेकर न तो कोई औपचारिक बातचीत हो रही है और न ही अनौपचारिक।

एनसीपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटील ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले एक हफ्ते से तथाकथित सूत्रों के हवाले से पार्टी के विलय की खबरें चलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने दोहराया कि न तो उनकी तरफ से और न ही दूसरे गुट की तरफ से इस तरह की कोई पहल की गई है। पाटील ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे 'सूत्रों' पर भरोसा करना बंद करें जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर झूठी कहानियां गढ़ते हैं।

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पुणे में विधायकों की मुलाकात को बेवजह दिया जा रहा सियासी रंग

पुणे में विधायकों की हलचल और बैठकों को लेकर चल रही खबरों पर भी उमेश पाटील ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ-साथ राज्य की उपमुख्यमंत्री और पुणे जिले की संरक्षक मंत्री भी हैं। ऐसे में जब वे पुणे में होती हैं, तो पार्टी के विधायकों, पदाधिकारियों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं का उनसे मिलना बेहद स्वाभाविक है।

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पाटील ने सवाल उठाया कि आखिर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों, जिला योजना समिति के मामलों या मंत्रालय में अटके कामों को लेकर अपने नेतृत्व से क्यों नहीं मिलेंगे? उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन सामान्य मुलाकातों को राजनीतिक रंग देकर यह खबर चलाना कि 'पार्थ पवार ने विधायकों की बैठक बुलाई', इसके पीछे आखिर क्या मकसद है?

सुप्रिया सुले और रोहित पवार के बयानों का भी दिया हवाला

उमेश पाटील ने याद दिलाया कि शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और विधायक रोहित पवार भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि जब दोनों तरफ से स्थिति साफ कर दी गई है, तो फिर पिछले एक हफ्ते से मीडिया को ये कहानियां कौन परोस रहा था?

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पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत से बताए जा रहे तथ्यों को नजरअंदाज कर तथाकथित सूत्रों की बातों पर भरोसा करना उनकी पार्टी के साथ अन्याय है। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि वह इस बात की जांच करे कि कहीं कुछ गुट अपने छिपे हुए राजनीतिक हितों को साधने के लिए उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, और भविष्य में ऐसे अविश्वसनीय सूत्रों से सावधान रहे।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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