मोदी कैबिनेट में फिलहाल नहीं कोई फेरबदल: सूत्रों ने बताया कब तक इसके आसार? विलंब के पीछे क्या रणनीति
Modi Cabinet Reshuffle: एक अन्य विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि सरकार का ध्यान अभी संसद में संख्या बल बढ़ाने और NDA को मजबूत करने पर है, क्योंकि सरकार को कुछ संवैधानिक संशोधन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है।
Modi Cabinet Reshuffle: पिछले कुछ दिनों से ऐसी अटकलें और चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के मॉनसून सत्र से पहले अपने मंत्री परिषद में फेरबदल कर सकते हैं लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि, सूत्रों ने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया है कि मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा। सूत्रों ने CNN-News18 को बताया है कि संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने तक यानी मिड अगस्त तक नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट फेरबदल की संभावना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया भी जाता है, तो मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद ही इसकी उम्मीद है।
बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है और इसके तीन सप्ताह तक चलने की संभावना है। सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से News18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आमतौर पर कैबिनेट फेरबदल से तीन-चार दिन पहले अपने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों से इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते एक सप्ताह के विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तीसरी बात कि सरकार की प्राथमिकता फिलहाल मॉनसून सत्र है, जिसमें सरकार कई अहम बिल पेश करने वाली है। इसलिए प्रधानमंत्री का फोकस तत्काल कैबिनेट फेरबदल पर नहीं है।
फिलहाल फोकस संसद में संख्या बल बढ़ाने पर
एक अन्य विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि सरकार का ध्यान अभी संसद में संख्या बल बढ़ाने और NDA को मजबूत करने पर है, क्योंकि सरकार को कुछ संवैधानिक संशोधन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है। ऐसी चर्चा है कि सरकार मॉनसून सत्र में 30 दिनों तक जेल जाने की स्थिति में पीएम/सीएम को पद से हटाने संबंधी संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन बिल और महिला आरक्षण बिल ला सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री का फौरी फोकस इस पर है न कि कैबिनेट फेरबदल पर।
DMK से बड़ी उम्मीद
बता दें कि TMC के बागी सांसदों और शिवसेना (UBT) के छह सांसदों ने उसे समर्थन देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि संसद में इन बिलों पर वोटिंग के समय DMK सदन से बाहर जा सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा गठबंधन के लिए दरकिनार किए जाने के बाद वह संसद में अब कांग्रेस का साथ नहीं देगी।
PM मोदी 6 से 11 जुलाई तक तीन देशों के दौरे पर
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छह से आठ जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां उनके प्रमुख कार्यक्रम मेलबर्न में आयोजित होंगे। वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड जाएंगे।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।