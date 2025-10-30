Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsNo locus standi to speak on internal matters India rejects OIC claims on Kashmir mea spokesperson Randhir Jaiswal
मुस्लिम देशों के संगठन ने फिर अलापा था कश्मीर राग, भारत से मिला करारा जवाब- उन्हें कोई…

मुस्लिम देशों के संगठन ने फिर अलापा था कश्मीर राग, भारत से मिला करारा जवाब- उन्हें कोई…

संक्षेप: इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने बुधवार को एक बार फिर अपने बयान में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इस दौरान समूह ने कश्मीर के लोगों के अधिकार की वकालत की थी।

Thu, 30 Oct 2025 05:05 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारत ने गुरुवार को मुस्लिम और अरब देशों के समूह इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को कश्मीर का जिक्र करने के लिए करारा जवाब दिया है। भारत ने OIC को स्पष्ट शब्दों में कहा दिया है कि समूह को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले 57 देशों के संगठन ने एक बयान में कश्मीर के लोगों के अधिकारों की वकालत की थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान OIC के बयान को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, ‘OIC सेक्रेटेरिएट द्वारा दिए गए बयान के संबंध में… हम उन बयानों को खारिज करते हैं। उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।’

इससे पहले इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने एक बार फिर अपने बयान में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इस दौरान समूह की तरफ से कश्मीर के लोगों के फैसले लेने के अधिकार की वकालत की गई थी। OIC महासचिव के बयान में कहा गया, ‘सेक्रेटेरिएट, इस्लामिक शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों, जिनमें उनके आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है, के लिए उनके संघर्ष में अपने अटूट और पूर्ण समर्थन की पुष्टि करता है। समूह भारत से जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करने का भी आग्रह करता है।’

हालांकि इस दौरान मुस्लिम और अरब देशों के सबसे बड़े समूह ने PoK में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों पर एक शब्द नहीं कहा। समूह काबुल में पाकिस्तानी हमले, पाकिस्तान द्वारा अफगान क्रिकेटरों की हत्या और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बलूच लोगों के अवैध रूप से गायब होने जैसे कई मुद्दों पर चुप रहा, जिसके लिए समूह की व्यापक निंदा भी हुई है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
