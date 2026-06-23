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उद्धव ठाकरे या आदित्य से दिक्कत नहीं, मेरा विवाद एक खास नेता से; बागी MLA ने खोले राज

Nisarg Dixit वार्ता, मुंबई
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उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) में सोमवार को बड़ी टूट हुई और 6 सांसदों ने पाला बदल लिया था। इसके साथ ही पार्टी की लोकसभा सदस्यों की संख्या घटकर 3 पर आ गई है। वहीं, शिवसेना की ताकत में इजाफा हुआ है।

उद्धव ठाकरे या आदित्य से दिक्कत नहीं, मेरा विवाद एक खास नेता से; बागी MLA ने खोले राज

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के बीच शिवसेना में शामिल हुए संजय दीना पाटिल ने सोमवार को कहा कि शिवसेना (उबाठा) छोड़ने की वजह पार्टी नेतृत्व से कोई वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि पार्टी के एक खास नेता के साथ उनका निजी विवाद था। पाटिल ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्हें ठाकरे परिवार या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरी शिवसेना (उबाठा), उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे समर्थकों को पूरा सम्मान दिया है।'

क्या संजय राउत से है विवाद

जब पाटिल से वरिष्ठ नेता संजय राउत की भूमिका के बारे में सीधे पूछा गया, तो उन्होंने किसी भी तरह की आलोचना से परहेज करते हुए कहा, 'संजय राउत ने हमेशा मेरे बारे में अच्छा बोला है। विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल और 2009 में सांसद चुने जाने सहित मेरे राजनीतिक करियर में उनकी अहम भूमिका रही है। वह एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।'

एक नेता का जिक्र पर नहीं लिया नाम

पाटिल ने अपने इस्तीफे की वजह पार्टी के भीतर एक अनाम नेता द्वारा पैदा की गई कड़वाहट को बताया। उन्होंने कहा, 'वह व्यक्ति मेरे सामने तो मीठा बोलता था, लेकिन मेरे समर्थकों को सरेआम गालियां देता था। मैंने लंबे समय तक यह सब बर्दाश्त किया और दूसरे वरिष्ठ नेता भी इस बात से वाकिफ थे। वह नहीं चाहते कि कोई मजबूत और स्वतंत्र नेता आगे बढ़े, उन्हें सिर्फ जी-हजूरी करने वाले लोग पसंद हैं। मैं आत्मसम्मान से समझौता करके और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था।'

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क्यों बिगड़ी बात

पाटिल ने अपने क्षेत्र में ठाकरे के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नेतृत्व बीच-बचाव करता तो यह दरार भरी जा सकती थी। उन्होंने कहा, 'अगर मुझे बुलाया जाता और उस व्यक्ति से सरेआम किए गए अपमान के लिए माफी मंगवाई जाती, तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। मैं खुशी-खुशी ठाकरे परिवार के साथ ही रहता।'

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पाटिल ने अपने परिवार के अलग-अलग राजनीतिक झुकाव से जुड़े सवालों पर कहा कि वह अपने घर में लोकतांत्रिक पसंद का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा भतीजा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता है और मेरी बहू दो बार भाजपा की पार्षद रही है। हम सब एक ही घर में रहते हैं और एक ही रसोई का खाना खाते हैं। राजनीतिक मतभेद हमारे निजी रिश्तों को प्रभावित नहीं करते।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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