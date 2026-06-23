उद्धव ठाकरे या आदित्य से दिक्कत नहीं, मेरा विवाद एक खास नेता से; बागी MLA ने खोले राज

उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) में सोमवार को बड़ी टूट हुई और 6 सांसदों ने पाला बदल लिया था। इसके साथ ही पार्टी की लोकसभा सदस्यों की संख्या घटकर 3 पर आ गई है। वहीं, शिवसेना की ताकत में इजाफा हुआ है।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के बीच शिवसेना में शामिल हुए संजय दीना पाटिल ने सोमवार को कहा कि शिवसेना (उबाठा) छोड़ने की वजह पार्टी नेतृत्व से कोई वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि पार्टी के एक खास नेता के साथ उनका निजी विवाद था। पाटिल ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्हें ठाकरे परिवार या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरी शिवसेना (उबाठा), उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे समर्थकों को पूरा सम्मान दिया है।'

क्या संजय राउत से है विवाद जब पाटिल से वरिष्ठ नेता संजय राउत की भूमिका के बारे में सीधे पूछा गया, तो उन्होंने किसी भी तरह की आलोचना से परहेज करते हुए कहा, 'संजय राउत ने हमेशा मेरे बारे में अच्छा बोला है। विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल और 2009 में सांसद चुने जाने सहित मेरे राजनीतिक करियर में उनकी अहम भूमिका रही है। वह एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।'

एक नेता का जिक्र पर नहीं लिया नाम पाटिल ने अपने इस्तीफे की वजह पार्टी के भीतर एक अनाम नेता द्वारा पैदा की गई कड़वाहट को बताया। उन्होंने कहा, 'वह व्यक्ति मेरे सामने तो मीठा बोलता था, लेकिन मेरे समर्थकों को सरेआम गालियां देता था। मैंने लंबे समय तक यह सब बर्दाश्त किया और दूसरे वरिष्ठ नेता भी इस बात से वाकिफ थे। वह नहीं चाहते कि कोई मजबूत और स्वतंत्र नेता आगे बढ़े, उन्हें सिर्फ जी-हजूरी करने वाले लोग पसंद हैं। मैं आत्मसम्मान से समझौता करके और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था।'

क्यों बिगड़ी बात पाटिल ने अपने क्षेत्र में ठाकरे के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नेतृत्व बीच-बचाव करता तो यह दरार भरी जा सकती थी। उन्होंने कहा, 'अगर मुझे बुलाया जाता और उस व्यक्ति से सरेआम किए गए अपमान के लिए माफी मंगवाई जाती, तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। मैं खुशी-खुशी ठाकरे परिवार के साथ ही रहता।'