जहां सबसे ज्यादा लाशें दफनाने का दावा, वहां कुछ नहीं मिला; धर्मस्थल का राज और गहराया

एसआईटी अब तक 15 संदिग्ध स्थलों की जांच कर रही है, जिनमें से कुछ पर खुदाई पूरी हो चुकी है। फॉरेंसिक विश्लेषण और जीपीआर तकनीक के उपयोग से जांच को और गहराई दी जाएगी। जानिए ताजा अपडेट क्या है?

कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल में ‘स्पॉट नंबर 13’ पर मंगलवार को की गई ताजा खुदाई में किसी भी तरह के मानव अवशेष नहीं मिले। अधिकारियों ने बताया कि यह खुदाई विशेष जांच दल (SIT) की उस व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसे अवैध दफन की आशंकाओं के बाद शुरू किया गया था। शिकायतकर्ता का दावा था कि इस स्थान पर “दर्जनों शव” दफनाए गए हैं।

मंगलवार को SIT ने दो अर्थमूवर मशीनों की मदद से लगभग 18 फीट गहराई और 25 फीट चौड़ाई तक खुदाई की, जिसमें 20 टन से अधिक मिट्टी हटाई गई। खुदाई शुरू करने से पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार (GPR) तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उच्च क्षमता वाले ड्रोन पर लगे इस राडार सिस्टम से भूमिगत सतह की स्कैनिंग की गई, जो उपसतह में मौजूद किसी भी असामान्यता की लाइव तस्वीरें भेज सकता है। हालांकि SIT ने अभी तक GPR इमेजरी का विश्लेषण सार्वजनिक नहीं किया है।

मंगलवार को सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ खुदाई अभियान सूर्यास्त तक चला, जिसके बाद स्थल को दोबारा भर दिया गया। अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अन्य पहचाने गए स्थानों पर भी आगे खुदाई होगी या नहीं। ‘स्पॉट नंबर 13’ पर की गई यह खुदाई अब तक की सबसे गहरी मानी जा रही है। फिलहाल यहां दावे के मुताबिक, मानव कंकाल नहीं मिले हैं।

GPR जांच की जा रही SIT प्रमुख प्रणब महांती ने मंगलवार को मंगलुरु पहुंचकर बेल्थंगडी स्थित SIT कार्यालय का दौरा किया और फिर अधिकारियों व सहायक आयुक्त के साथ स्थल का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता और उनके वकील की मौजूदगी में GPR जांच की जा रही है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

जांच एजेंसी ने गुमनाम सूचना के आधार पर धर्मस्थल क्षेत्र में कुल 16 स्थानों की पहचान की थी। अब तक इनमें से किसी भी स्थल पर सामूहिक कब्रगाह के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, सिवाय ‘स्पॉट नंबर 6’ के, जहां आधा टूटा हुआ मानव जबड़ा और कुछ हड्डियां बरामद हुई थीं। बेल्थंगडी तहसील प्रशासन ने इनकी बरामदगी की पुष्टि की थी, लेकिन उनकी उत्पत्ति और उम्र का अभी तक आधिकारिक निर्धारण नहीं हो पाया है।

एनएचआरसी की जांच शुरू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12 अगस्त को धर्मस्थल में कथित सामूहिक गुप्त दफन की जांच शुरू की। चार सदस्यीय एनएचआरसी टीम, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युवराज कर रहे हैं, उन्होंने बेलथंगडी तालुक में स्थानीय संस्थानों जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय, स्थानीय पुलिस स्टेशन, धर्मस्थल मंदिर परिसर और एसआईटी कार्यालय का दौरा किया। टीम ने असामान्य मौतों के दशकों पुराने रिकॉर्ड एकत्र किए हैं और सफाई कर्मचारियों सहित संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं। यह जांच चार से पांच दिनों तक चलने की उम्मीद है।

कहां से शुरू हुआ मामला? यह मामला जुलाई में तब सुर्खियों में आया जब एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज की। उसने दावा किया कि उसे सैकड़ों शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया, जिनमें कई महिलाएं और नाबालिग शामिल थे, जिनके साथ यौन शोषण और हिंसा के निशान थे। यह शख्स 1995 से 2014 तक धर्मस्थल मंदिर परिसर में काम करता था। उसने धमकियों का हवाला देते हुए कहा कि उसने डर के कारण चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अपराधबोध के कारण वह सामने आया। उसने 13 संदिग्ध दफन स्थलों की पहचान की, जिनमें से कुछ नेथ्रावती नदी के किनारे और जंगल क्षेत्रों में हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और बीजेपी की मांग भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस मामले को कर्नाटक विधानसभा में उठाया है और राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर से इस पर बयान देने की मांग की है। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता आर. अशोक ने आरोप लगाया कि यह मामला मंदिर शहर को बदनाम करने की साजिश हो सकता है और उन्होंने शिकायतकर्ता की पहचान पर सवाल उठाए। हालांकि, मंदिर प्रशासन ने जांच का स्वागत किया है और कहा है कि वे सत्य को सामने लाने के लिए सहयोग करेंगे।