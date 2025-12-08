Hindustan Hindi News
कहने में झिझक नहीं कि PM भाषण अच्छा देते हैं, वंदे मातरम पर चर्चा के बीच क्यों बोल पड़ीं प्रियंका गांधी?

कहने में झिझक नहीं कि PM भाषण अच्छा देते हैं, वंदे मातरम पर चर्चा के बीच क्यों बोल पड़ीं प्रियंका गांधी?

संक्षेप:

Vande Matram Debate in Lok Sabha: प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यह सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर नहीं देखना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास घटने लगा है तथा उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं।

Dec 08, 2025 05:05 pm ISTPramod Praveen भाषा, नई दिल्ली
Vande Matram Debate in Lok Sabha: वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों में कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह देश के कण-कण में बसा है तथा देश की भावनाओं से जुड़ा है। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने यह दावा भी किया कि सत्तापक्ष ने वंदे मातरम् पर चर्चा करवाई ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘हमारा राष्ट्र गीत उस भावना का प्रतीक है जिसने गुलामी में सोए हुए भारत को जगाया।’’

उनका कहना था, ‘‘हम अपने सदन में राष्ट्र गीत पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? यह बहस हम दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कारण यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव आ रहा है और प्रधानमंत्री इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि देश की आजादी लड़ाई लड़ने वाले और कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ नए आरोप लगाए जाएं। सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।’’

सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर नहीं देखना चाहती

प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यह सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर नहीं देखना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास घटने लगा है तथा उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘इनके अपने लोग दबी जुबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश को नुकसान हो रहा है।’’

पहले वाले पीएम मोदी नहीं रहे: प्रियंका

प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। इसमें कला होती है कि कैसे जनता के सामने इसे रखा जाए। मैं नई हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार नहीं हूं। इसलिए कुछ तथ्य रखना चाहती हूं।’’ कांग्रेस सांसद ने ये भी कहा कि आज मोदी जी वो पीएम नहीं रहे जो पहले थे। उन्होंने आगे कहा- ये दिखने लगा है। इनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी इससे सहमत हैं, इसलिए चुप हैं। देश को लोग तमाम समस्याओं से घिरे हैं लेकिन इनके पास इसका हल नहीं है। कल समय आ रहा है चुनाव पर चर्चा होगी, उस पर भी बोलेंगे।

