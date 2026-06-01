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भाजपा में नहीं भविष्य...तमिलनाडु के पूर्व BJP चीफ का बड़ा दावा; पार्टी छोड़ने पर CM विजय को भी बताया बड़ी वजह

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
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सूत्रों ने बताया कि 41 वर्षीय IPS अधिकारी से नेता बने अन्नामलाई को राज्यसभा की एक सीट की पेशकश की गई थी लेकिन अन्नामलाई ने इस पेशकश को ठुकरा दिया।

भाजपा में नहीं भविष्य...तमिलनाडु के पूर्व BJP चीफ का बड़ा दावा; पार्टी छोड़ने पर CM विजय को भी बताया बड़ी वजह

केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भाजपा में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके लिए इस पार्टी में अब कोई मौका भी नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कहा जा रहा है कि वो मंगलवार (02 जून) को पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्नामलाई सोमवार या मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं।

पार्टी से नाराजगी और नया राजनीतिक संगठन बनाने की संभावनाओं को लेकर लगायी जा रही अटकलों के बीच सोमवार को अन्नामलाई ने कहा कि आगामी दो दिन में वह अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। अन्नामलाई ने दिल्ली रवाना होने से पहले चेन्नई हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान नई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह दो दिनों में जवाब देंगे और अपना रुख स्पष्ट करेंगे। दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पर अन्नामलाई ने पत्रकारों के एक समूह से कहा, "कृपया इंतज़ार करें। हम दो दिन में बैठकर बात करेंगे।"

यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि अन्नामलाई जिस गाड़ी से एयरपोर्ट पहुंचे थे, उस पर BJP का झंडा नहीं लगा था। यह घटनाक्रम तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लगभग एक महीने बाद सामने आया है, जिसमें भाजपा 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ़ एक सीट जीत पाई थी। सूत्रों ने बताया कि 41 वर्षीय IPS अधिकारी से नेता बने अन्नामलाई को राज्यसभा की एक सीट की पेशकश की गई थी लेकिन अन्नामलाई ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। घटनाक्रम से परिचित एक सूत्र नेबताया, "अन्नामलाई को लगता है कि BJP में उनके लिए कोई मौका और भविष्य नहीं है।"

अन्नामलाई के करीबी सूत्रों ने बताया कि उनका मानना ​​है कि हालिया चुनाव में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में एक बुनियादी और बड़ा बदलाव आया है। बकौल अन्नालाई सूत्र ने कहा, "आज विजय का मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं है। द्रविड़ युग अब समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ़ भाषा से जुड़े मुद्दों पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। राज्य की राजनीति बदल चुकी है।"

सूत्रों ने बताया कि अन्नामलाई इस कमी को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ ही वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा से उनकी विदाई "सौहार्दपूर्ण" रहे और इससे पार्टी नेतृत्व के साथ कोई सार्वजनिक टकराव पैदा न हो। बता दें कि सालभर पहले भाजपा ने तमिलनाडु चुनावों की सुगबुगाहट से पहले ही अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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