ना खाना, ना Google का एक्सेस; चीन के एयरपोर्ट पर अरुणाचल की महिला का कैसे बीता 18 घंटा

Hindi NewsIndia NewsNo food no Google How an Arunachal woman spent 18 hours at a Chinese airport
Wed, 26 Nov 2025 12:53 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
चीन के अधिकारियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश को जन्मस्थान बताने वाली एक भारतीय महिला के पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद चीन और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत ने बीजिंग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस कार्रवाई को हास्यास्पद बताया। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम रहने वाली प्रेमा वांगजोम थोंगडोक ने अपबीति सुनाई है। वह मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के रूपा की रहने वाली हैं।

वह 21 नवंबर, 2025 को लंदन से जापान जा रही थीं। उन्हें शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर केवल तीन घंटे का लेओवर लेना था। थोंगडोक को सुरक्षा जांच के दौरान रोका गया। चीनी आव्रजन अधिकारियों और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों ने दावा किया कि उनका भारतीय पासपोर्ट अमान्य है, क्योंकि उनके जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश को वे चीनी क्षेत्र मानते हैं।

थोंगडोक ने X पर लिखा, "चीन आव्रजन और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के दावों पर मुझे 21 नवंबर, 2025 को शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे से अधिक समय तक रोके रखा गया।" थोंगडोक ने आरोप लगाया कि आव्रजन अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित किया।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनसे कहा, "अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने हँसते हुए कहा कि "आपको चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, आप चीनी हैं, आप भारतीय नहीं हैं।"

वैध जापानी वीजा होने के बावजूद अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं कराया और उन्हें जापान के लिए चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की अपनी अगली उड़ान में सवार होने से मना कर दिया। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वह या तो वापस यूके या भारत लौट जाएं।

उन्होंने कहा कि चीन में Google नहीं होने के कारण उन्हें ऑनलाइन जानकारी इकट्ठा करने में परेशानी हुई। उन्हें चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस पर ही अपनी अगली टिकट बुक करने के लिए मजबूर किया गया।

भारतीय दूतावास का हस्तक्षेप

कई घंटों तक बिना किसी जानकारी के रोके जाने के बाद थोंगडोक ने यूके में अपने दोस्तों से संपर्क किया और शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास से मदद मांगी। थोंगडोक ने बताया, "मैंने शंघाई और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों को फोन किया और एक घंटे के भीतर भारतीय अधिकारी हवाई अड्डे पर आ गए। वे मेरे लिए कुछ भोजन लाए और अधिकारियों से बात करके मुझे देश से बाहर निकलने में मदद की।" अंततः थोंगडोक को थाईलैंड होते हुए उड़ान भरने की अनुमति दी गई।

शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने फंसे हुए यात्री को पूरी सहायता प्रदान की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को निर्विवाद रूप से भारत का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के निवासी भारतीय पासपोर्ट रखने और यात्रा करने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। दूतावास ने कहा कि चीनी कार्रवाइयों से नागरिक उड्डयन को लेकर बनाए गए शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशनों का उल्लंघन हुआ है।

