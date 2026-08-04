बच्चे से मिलने के लिए पिता को फीस देने की जरूरत नहीं, HC ने बदला फैमिली कोर्ट का फैसला
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पिता को बच्चे से मिलने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि हर बार मुलाकात करने पर पिता को 5000 रुपये का शुल्क देना होगा। दंपती की तलाक याचिका पर सुनवाई चल रही है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट का फैसला बदलते हुए कहा कि पिता को अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी तरह के शुल्क देने की जरूरत नहीं है। फैमिली कोर्ट ने अलग रहने वाली पत्नी को चार साल के बच्चे की कस्टडी दी थी और कहा था कि हर बार पिता को बच्चे से मिलने के लिए 5000 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। फैमिली कोर्ट ने मिलने के लिए हर महीने का पहला और तीसरा रविवार तय किया था। इसके अलावा पत्नी को कोर्ट के विजिटेशन रूम में आकर पिता से बच्चे को मिलवाने का आदेश दिया था। दंपती के तलाक पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में परमानेंट कस्टडी पर भी फैसला अभी लंबित है।
जस्टिस पी श्री सुधा ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पिता को बच्चे से मिलने के लिए हर बार 5000 रुपये देने होंगे। वहीं पत्नी ने खुद ही कहा था कि बच्चे को मिलाने के लिए कॉफी शॉप की जगह विजिटेशन रूम उचित रहेगा। ऐसे में किसी तरह के शुल्क की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी केवल 1.75 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं इसके बाद भी महिला बच्चे को उसके पिता से मिलवाने समय पर लेकर नहीं आती है। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला का रवैया यही रहा तो इसका असर फाइनल कस्टडी के आदेश पर भी पड़ेगा और बच्चे की कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है।
पिता ने फाइल की परमानेंट कस्टडी के लिए याचिका
पिता ने बच्चे की परमानेंट कस्टडी के लिए बेंगलुरु फैमिली कोर्ट में एक याचिका फाइल की है। वहीं तलाक का मामला लंबित होने की वजह से अभी टेंपररी कस्टडी मां कोदी गई है। पिता का आरोप है कि बच्चे की मांग उसे मिलवाने के लिए समय से नहीं लाती है। इसके आलावा बच्चे को पिता से फ्री होकर बात नहीं करने देती और इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
वहीं महिला का कहना है कि पिता से मिलने के दौरान बच्चा रोता है। इसके अलावा उसके पति बच्चे के खर्च वहन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने बच्चे से मिलने का समय बदलकर पहला और तीसरा शनिवार कर दिया जिससे कि कोर्ट के विजिटेशन रूम में ही वह मुलाकात करवा सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर मुलाकात पर पिता को 5 हजार रुपये का शुल्क देना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने जो भी सबूत पेश किए हैं उससे पता लगता है कि महिला उन्हें बच्चे से नहीं मिलवाना चाहती है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुलाकात के दौरान बच्चे के दादा-दादी नहीं मौजूद रहेंगे जिससे कि जो भी समय मिलता है उसमें पिता और बेटा ठीक से बिता सकें।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें