Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बच्चे से मिलने के लिए पिता को फीस देने की जरूरत नहीं, HC ने बदला फैमिली कोर्ट का फैसला

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पिता को बच्चे से मिलने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि हर बार मुलाकात करने पर पिता को 5000 रुपये का शुल्क देना होगा। दंपती की तलाक याचिका पर सुनवाई चल रही है।

high court order on husband wife dispute
बच्चे से मिलने के लिए पिता को शुल्क देने की जरूरत नहीं- हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट का फैसला बदलते हुए कहा कि पिता को अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी तरह के शुल्क देने की जरूरत नहीं है। फैमिली कोर्ट ने अलग रहने वाली पत्नी को चार साल के बच्चे की कस्टडी दी थी और कहा था कि हर बार पिता को बच्चे से मिलने के लिए 5000 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। फैमिली कोर्ट ने मिलने के लिए हर महीने का पहला और तीसरा रविवार तय किया था। इसके अलावा पत्नी को कोर्ट के विजिटेशन रूम में आकर पिता से बच्चे को मिलवाने का आदेश दिया था। दंपती के तलाक पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में परमानेंट कस्टडी पर भी फैसला अभी लंबित है।

जस्टिस पी श्री सुधा ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पिता को बच्चे से मिलने के लिए हर बार 5000 रुपये देने होंगे। वहीं पत्नी ने खुद ही कहा था कि बच्चे को मिलाने के लिए कॉफी शॉप की जगह विजिटेशन रूम उचित रहेगा। ऐसे में किसी तरह के शुल्क की जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें:फुटपाथ पर चलना एक मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगा दी फटकार

कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी केवल 1.75 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं इसके बाद भी महिला बच्चे को उसके पिता से मिलवाने समय पर लेकर नहीं आती है। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला का रवैया यही रहा तो इसका असर फाइनल कस्टडी के आदेश पर भी पड़ेगा और बच्चे की कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है।

पिता ने फाइल की परमानेंट कस्टडी के लिए याचिका

पिता ने बच्चे की परमानेंट कस्टडी के लिए बेंगलुरु फैमिली कोर्ट में एक याचिका फाइल की है। वहीं तलाक का मामला लंबित होने की वजह से अभी टेंपररी कस्टडी मां कोदी गई है। पिता का आरोप है कि बच्चे की मांग उसे मिलवाने के लिए समय से नहीं लाती है। इसके आलावा बच्चे को पिता से फ्री होकर बात नहीं करने देती और इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।

ये भी पढ़ें:ऐसे नहीं कैंसल की जा सकती FIR, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हाई कोर्ट का फैसला

वहीं महिला का कहना है कि पिता से मिलने के दौरान बच्चा रोता है। इसके अलावा उसके पति बच्चे के खर्च वहन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने बच्चे से मिलने का समय बदलकर पहला और तीसरा शनिवार कर दिया जिससे कि कोर्ट के विजिटेशन रूम में ही वह मुलाकात करवा सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर मुलाकात पर पिता को 5 हजार रुपये का शुल्क देना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने जो भी सबूत पेश किए हैं उससे पता लगता है कि महिला उन्हें बच्चे से नहीं मिलवाना चाहती है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुलाकात के दौरान बच्चे के दादा-दादी नहीं मौजूद रहेंगे जिससे कि जो भी समय मिलता है उसमें पिता और बेटा ठीक से बिता सकें।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
High Court
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।