नहीं चलेगा ये दोमुंहापन… SCO में राजनाथ सिंह ने लगा दी पाकिस्तान की क्लास? मुंह ताकते रह गए डिप्टी PM

जब राजनाथ सिंह ने ये बातें कहीं, तब इशाक डार उनके ठीक सामने बैठे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस बैठक का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सिंह और डार एक ही मेज पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार (20 अक्तूबर) को ताजिकिस्तान के दुशान्बे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की 'काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट' की बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना दो टूक कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता और इससे निपटने में कोई दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। सिंह ने आतंकवाद को "विकास के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक" बताया और कहा कि इससे न केवल लोगों की जान को नुकसान पहुंचता है, बल्कि निवेश और व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप-प्रधानमंत्री इशाक डार की मौजूदगी में सिंह ने कहा, "आतंकवाद समाजों को कट्टर बनाता है और हमारे युवाओं को उन अवसरों से वंचित रखता है, जिनके वे हकदार हैं।" सिंह ने कहा, "इसलिए, आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। इससे निपटने में कोई दोहरे मापदंड नहीं हो सकते।" पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा, "जो लोग आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उनका समर्थन करते हैं या उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को मजबूती से और सामूहिक रूप से खत्म किया जाना चाहिए।"

राजनाथ सिंह के ठीक सामने बैठे थे इशाक डार जब राजनाथ सिंह ने ये बातें कहीं, तब इशाक डार उनके ठीक सामने बैठे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस बैठक का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सिंह और डार एक ही मेज पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासन प्रमुखों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ताजिकिस्तान में हैं।

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ''आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता; इससे निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता।'' उन्होंने कहा, ''उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती जो आतंकवादियों को वित्त, समर्थन या सुरक्षित ठिकाने प्रदान करते हैं। आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को दृढ़तापूर्वक और सामूहिक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।'' इसी महीने की 15 तारीख को नई दिल्ली में सिंह ने कहा था कि भविष्य में पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले किसी भी आतंकवादी कृत्य का और भी ''करारा जवाब'' दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से अधिकांश आतंकवादियों की 'शेल्फ लाइफ' (जीवित रहने की अवधि) घटकर एक साल से भी कम रह गई है और सुरक्षा बल उन्हें भारत के खिलाफ हथियार उठाने के एक साल के भीतर ही उनका खात्मा कर देते हैं।

एससीओ सदस्यों को संबोधित करते हुए सिंह ने बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर 2026 से 2030 के लिए कार्य योजना को अपनाने के लिए भारत के समर्थन को भी रेखांकित किया। सिंह ने कहा, ''भारत का मानना है कि हमारी आर्थिक सहभागिता समावेशी होने के साथ-साथ प्रत्येक सदस्य देश के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। हमें अधिक लचीली आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण, व्यापार और निवेश को सुगम बनाने और विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दिशा में काम करना चाहिए।''