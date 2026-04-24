उनके पास चार कमरे, भरा-पूरा परिवार; आपके साथ तो मां भी नहीं, बच्चे की कस्टडी देने से HC का इनकार

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि माँ, जो एक कामकाजी पेशेवर है और पीजी में रहती है, अपने काम के घंटों के दौरान बच्चे की देखभाल के लिए कोई भरोसेमंद इंतजाम दिखाने में नाकाम रही।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी उस माँ को सौंपने से इनकार कर दिया, जो खुद पेइंग गेस्ट (PG) में रहती थी। हाई कोर्ट ने महिला की अर्जी खारिज करते हुए दो टूक कहा कि याचिकाकर्ता के पास बच्चे की देखभाल का कोई स्पष्ट इंतजाम नहीं है, इसलिए बच्चे की कस्टडी उसे ना देकर बच्चे के पिता को ही दी जाएगी। और कानूनी रूप से पिता को ही बच्चे का देखभालकर्ता माना। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की एक डिवीज़न बेंच पत्नी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस अपील में गुरुग्राम फैमिली कोर्ट के 30 मई, 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बच्चे को पिता के साथ रहने की अनुमति दी गई थी और माँ को बच्चे से मिलने का सीमित अधिकार दिया गया था।

उस फैसले को सही ठहराते हुए, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, “पिता अपने परिवार के साथ रह रहा है। उसके पास पत्नी की तुलना में बेहतर आवास है, जिसमें चार कमरे हैं; जबकि पत्नी एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है। उसने अपनी माँ को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं हो पाया कि उसकी गैर-मौजूदगी में उसकी माँ बच्चे की देखभाल के लिए उपलब्ध रहेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने बच्चे की कस्टडी पत्नी को सौंपने से सही मायने में मना किया था। इसलिए, पति को ही बच्चे का मुख्य देखभालकर्ता बने रहने की अनुमति दी जाती है।”

साझा पालन-पोषण व्यवस्था का निर्देश हालाँकि, कोर्ट ने एक साझा पालन-पोषण व्यवस्था का निर्देश दिया। इसके तहत माँ के बच्चे से मिलने के अधिकारों का विस्तार किया गया, जबकि पिता को ही मुख्य देखभालकर्ता बने रहने की अनुमति दी गई। 21 अप्रैल को पारित आदेश में, कोर्ट ने यह बात नोट की कि हालाँकि दोनों माता-पिता ने साझा पालन-पोषण के लिए अपनी सहमति जताई थी, फिर भी दोनों में से हर कोई खुद को ही बच्चे का मुख्य देखभालकर्ता बनाने पर अड़ा हुआ था। कोर्ट ने इस बात को फिर से दोहराया कि कस्टडी से जुड़े विवादों में, सबसे अहम बात बच्चे का हित होता है, न कि माता-पिता के आपस में टकराते हुए दावे।

दंपति की नवंबर 2021 में हुई थी शादी बार एंड बेंच के मुताबिक, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, "बच्चे की कस्टडी का फैसला करते समय, बच्चे के सर्वोत्तम हित और उसके कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए; न कि माता-पिता के आपस में टकराते हुए या एक-दूसरे से बेहतर होने के दावों को।" यह विवाद नवंबर 2021 में शादी होने के बाद, पति-पत्नी के बीच पैदा हुए वैवाहिक मनमुटाव के चलते शुरू हुआ था। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की गई, और सितंबर 2023 में, जब वह अपने नवजात बच्चे की देखभाल कर रही थी, तब उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया गया। इसके बाद, उसे बच्चे से मिलने से भी रोक दिया गया।

पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से वैवाहिक घर छोड़ दिया इस घटना के बाद, उसने पुलिस से संपर्क किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की; जिसमें कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए बच्चे को वापस पाने की मांग भी शामिल थी। पति ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दलील दी कि पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से वैवाहिक घर छोड़ दिया था और वह बच्चे की कस्टडी के लिए योग्य नहीं है, जिसके चलते फैमिली कोर्ट में कस्टडी की लड़ाई शुरू हो गई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि माँ, जो एक कामकाजी पेशेवर है, अपने काम के घंटों के दौरान बच्चे की देखभाल के लिए कोई भरोसेमंद इंतज़ाम दिखाने में नाकाम रही। कोर्ट ने यह भी पाया कि उसने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उसकी माँ या परिवार का कोई अन्य सदस्य बच्चे को पालने-पोसने में उसकी मदद करेगा।