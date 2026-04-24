उनके पास चार कमरे, भरा-पूरा परिवार; आपके साथ तो मां भी नहीं, बच्चे की कस्टडी देने से HC का इनकार
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि माँ, जो एक कामकाजी पेशेवर है और पीजी में रहती है, अपने काम के घंटों के दौरान बच्चे की देखभाल के लिए कोई भरोसेमंद इंतजाम दिखाने में नाकाम रही।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी उस माँ को सौंपने से इनकार कर दिया, जो खुद पेइंग गेस्ट (PG) में रहती थी। हाई कोर्ट ने महिला की अर्जी खारिज करते हुए दो टूक कहा कि याचिकाकर्ता के पास बच्चे की देखभाल का कोई स्पष्ट इंतजाम नहीं है, इसलिए बच्चे की कस्टडी उसे ना देकर बच्चे के पिता को ही दी जाएगी। और कानूनी रूप से पिता को ही बच्चे का देखभालकर्ता माना। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की एक डिवीज़न बेंच पत्नी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस अपील में गुरुग्राम फैमिली कोर्ट के 30 मई, 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बच्चे को पिता के साथ रहने की अनुमति दी गई थी और माँ को बच्चे से मिलने का सीमित अधिकार दिया गया था।
उस फैसले को सही ठहराते हुए, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, “पिता अपने परिवार के साथ रह रहा है। उसके पास पत्नी की तुलना में बेहतर आवास है, जिसमें चार कमरे हैं; जबकि पत्नी एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है। उसने अपनी माँ को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं हो पाया कि उसकी गैर-मौजूदगी में उसकी माँ बच्चे की देखभाल के लिए उपलब्ध रहेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने बच्चे की कस्टडी पत्नी को सौंपने से सही मायने में मना किया था। इसलिए, पति को ही बच्चे का मुख्य देखभालकर्ता बने रहने की अनुमति दी जाती है।”
साझा पालन-पोषण व्यवस्था का निर्देश
हालाँकि, कोर्ट ने एक साझा पालन-पोषण व्यवस्था का निर्देश दिया। इसके तहत माँ के बच्चे से मिलने के अधिकारों का विस्तार किया गया, जबकि पिता को ही मुख्य देखभालकर्ता बने रहने की अनुमति दी गई। 21 अप्रैल को पारित आदेश में, कोर्ट ने यह बात नोट की कि हालाँकि दोनों माता-पिता ने साझा पालन-पोषण के लिए अपनी सहमति जताई थी, फिर भी दोनों में से हर कोई खुद को ही बच्चे का मुख्य देखभालकर्ता बनाने पर अड़ा हुआ था। कोर्ट ने इस बात को फिर से दोहराया कि कस्टडी से जुड़े विवादों में, सबसे अहम बात बच्चे का हित होता है, न कि माता-पिता के आपस में टकराते हुए दावे।
दंपति की नवंबर 2021 में हुई थी शादी
बार एंड बेंच के मुताबिक, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, "बच्चे की कस्टडी का फैसला करते समय, बच्चे के सर्वोत्तम हित और उसके कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए; न कि माता-पिता के आपस में टकराते हुए या एक-दूसरे से बेहतर होने के दावों को।" यह विवाद नवंबर 2021 में शादी होने के बाद, पति-पत्नी के बीच पैदा हुए वैवाहिक मनमुटाव के चलते शुरू हुआ था। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की गई, और सितंबर 2023 में, जब वह अपने नवजात बच्चे की देखभाल कर रही थी, तब उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया गया। इसके बाद, उसे बच्चे से मिलने से भी रोक दिया गया।
पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से वैवाहिक घर छोड़ दिया
इस घटना के बाद, उसने पुलिस से संपर्क किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की; जिसमें कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए बच्चे को वापस पाने की मांग भी शामिल थी। पति ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दलील दी कि पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से वैवाहिक घर छोड़ दिया था और वह बच्चे की कस्टडी के लिए योग्य नहीं है, जिसके चलते फैमिली कोर्ट में कस्टडी की लड़ाई शुरू हो गई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि माँ, जो एक कामकाजी पेशेवर है, अपने काम के घंटों के दौरान बच्चे की देखभाल के लिए कोई भरोसेमंद इंतज़ाम दिखाने में नाकाम रही। कोर्ट ने यह भी पाया कि उसने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उसकी माँ या परिवार का कोई अन्य सदस्य बच्चे को पालने-पोसने में उसकी मदद करेगा।
महिला को 3 वीकेंड पर बच्चे को रात भर रखने की इजाज़त
दूसरी ओर, बच्चे के पिता को एक संयुक्त परिवार में रहते हुए पाया गया, जहाँ वह अपनी माँ, भाई और भाभी के साथ चार कमरों वाले घर में रहता था, और उसकी मदद के लिए एक नैनी (दाई) और घरेलू सहायक भी मौजूद थे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह के इंतज़ाम से बच्चे को देखभाल का एक स्थिर और निरंतर माहौल मिलता है। कस्टडी के इंतज़ाम में दखल देने से इनकार करते हुए, हाई कोर्ट ने माँ के पक्ष में बच्चे से मिलने के शेड्यूल में कुछ बदलाव किए। कोर्ट ने उसे महीने में तीन बार, आमतौर पर तीन अलग-अलग वीकेंड पर, बच्चे को रात भर अपने पास रखने की इजाज़त दी; साथ ही, आपसी सहमति से इस शेड्यूल में बदलाव करने की छूट भी दी गई।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।