फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं, SIR पर ज्ञानेश कुमार ने सर्वसम्मति से लिए फैसले; EC का SC में हलफनामा

चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया है। फॉर्म 6 नया वोटर बनने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन फॉर्म है। SIR के दौरान जो अतिरिक्त घोषणा मांगी जा रही थी, वह अलग दस्तावेज है।

चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया है। फॉर्म 6 नया वोटर बनने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन फॉर्म है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान जो अतिरिक्त घोषणा मांगी जा रही थी, वह अलग दस्तावेज है। आयोग ने माना कि ऑनलाइन पोर्टल पर घोषणा को फॉर्म के साथ दिखाने से बदलाव जैसा लग सकता था। इसलिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया है- फॉर्म 6 अलग और SIR घोषणा अलग। यह फिजिकल फॉर्म जैसा ही है।

फॉर्म बदलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि फॉर्म 6 में कोई भी बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। यह मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत तय है। SIR घोषणा को वैधानिक फॉर्म में शामिल नहीं किया गया था। यह घोषणा ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6 के साथ इसलिए दिखाई जाती थी ताकि आवेदक एक ही OTP और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से काम पूरा कर सकें।

याचिका और नोटिस दरअसल, यह हलफनामा राकेश कुमार सिंह की याचिका के जवाब में दिया गया। याचिकाकर्ता ने फॉर्म 6 में बदलावों को चुनौती दी थी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।

SIR घोषणा पर विवाद SIR के दौरान अतिरिक्त घोषणा विवाद का विषय रही। इसमें आवेदक को बताना होता था कि उनका नाम, या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम, पुराने वोटर लिस्ट में था या नहीं। आलोचकों का कहना था कि इससे पहली बार वोट देने वालों को, खासकर जिनके परिवार पुराने रोल में नहीं थे, परेशानी हो सकती है। यह मामला 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था कि कोर्ट ने फॉर्म 6 के किसी बदले हुए वर्जन को मंजूरी नहीं दी है और रिकॉर्ड की जांच करना चाहता है।

पुराने आदेश और मौजूदा स्थिति 24 जून 2025 के आदेश में बिहार में SIR शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इसमें नए वोटरों को फॉर्म 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा (Annexure D) देनी होती थी, जिसमें खुद को या अपने माता-पिता को 2002 से पहले के वोटर लिस्ट से जोड़ना था। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ऑनलाइन फॉर्म 6 से अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है। जहां प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां यह जरूरत जारी है।

आयोग के फैसलों पर एकमत चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR से जुड़े फैसले अकेले नहीं लिए। सभी तीन SIR आदेश (24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026) तीनों सदस्यों की एकमत से लिए गए थे। हलफनामे को भी तीनों ने मंजूरी दी। आयोग ने कहा कि फाइलें आमतौर पर एक चुनाव आयुक्त से दूसरे तक और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती हैं। जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी ली जाती है और बाद में रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। अलग-अलग आयुक्तों के सुझाव या सवाल अपने आप में आयोग का फैसला नहीं माने जाते।