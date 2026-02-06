Hindustan Hindi News
हाईकमान ने संकेत दे दिया कि कर्नाटक में कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धारमैया के बेटे का दावा

हाईकमान ने संकेत दे दिया कि कर्नाटक में कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धारमैया के बेटे का दावा

संक्षेप:

नेतृत्व परिवर्तन पर एक सवाल के जवाब में यतींद्र ने पत्रकारों से कहा कि मीडिया के अलावा राजनीतिक गलियारों में कोई भी इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। यह मुद्दा अब खत्म हो गया है। राज्य में ध्यान देने के लिए और भी मुद्दे हैं।

Feb 06, 2026 04:54 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया ने शुक्रवार को दावा किया कि पार्टी हाई कमान ने साफ संकेत दे दिया है कि राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, और उनके पिता सिद्धारमैया पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम बदलने का मुद्दा अब खत्म हो गया है और हाई कमान ने अब तक बदलाव की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है।

नेतृत्व परिवर्तन पर एक सवाल के जवाब में यतींद्र ने पत्रकारों से कहा, "मीडिया के अलावा राजनीतिक गलियारों में कोई भी इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। यह मुद्दा अब खत्म हो गया है। राज्य में ध्यान देने के लिए और भी मुद्दे हैं। बजट आने वाला है। वित्तीय स्थिति ऐसी है कि हमें पहले की तरह रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार राज्य को उसके हिस्से का फंड ठीक से नहीं दे रही है। इसलिए हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है।"

यह कहते हुए कि नेतृत्व के मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है, एमएलसी ने कहा, "मेरे हिसाब से, हाई कमान ने शायद खुले तौर पर न कहा हो, लेकिन साफ ​​संकेत दे दिया है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना ​​है कि सिद्धारमैया पांच साल तक सीएम रहेंगे।" 20 नवंबर, 2025 को कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सत्ताधारी पार्टी के अंदर नेतृत्व की खींचतान तेज़ हो गई है।

इन अटकलों को 2023 में सरकार बनने के समय सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार के बीच कथित पावर-शेयरिंग समझौते से हवा मिली है। शिवकुमार ने गुरुवार को भरोसा जताया था कि जब भी कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व के मुद्दे पर कोई राजनीतिक फैसला लेगा, तो वे उन्हें नई दिल्ली बुलाएंगे। एक सवाल के जवाब में यतींद्र ने कहा कि MUDA साइट आवंटन मामले में सच्चाई की जीत हुई है, जिसमें सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी बी एम पार्वती और अन्य पर आरोप लगे थे।

Karnataka
