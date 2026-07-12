चेंज नहीं है तो बस से उतरो... सरप्राइज चेकिंग में कर्नाटक के परिवहन मंत्री को हुआ सच से सामना

चेंज नहीं है तो बस से उतर जाओ... कर्नाटक के परिवहन मंत्री बिरथी सुरेश को शनिवार को इसी कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने आम यात्री बनकर बिना पहचान छिपाए बीएमटीसी बस में सफर किया।

चेंज पैसे नहीं है तो बस से उतर जाओ... अमूमन हम सभी इस तरह की बातें पब्लिक बसों में सुनते हैं और आये दिन झेलते भी हैं। लेकिन इस सच्चाई से सामना पहली बार किसी मंत्री को हुआ है। दरअसल, कर्नाटक के परिवहन मंत्री बिरथी सुरेश को शनिवार को इसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने आम यात्री बनकर बीएमटीसी बस में सफर किया। बिना किसी सुरक्षा घेरे और पहचान छिपाकर अंडरकवर मिशन पर निकले मंत्री को एक बस कंडक्टर ने 100 रुपये का नोट देने पर खुले पैसे न होने का हवाला देते हुए बस से उतरने को कह दिया। अब यह घटना न सिर्फ मंत्री के लिए रियलिटी चेक बन गई, बल्कि बेंगलुरु के रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों की दिन-प्रतिदिन की परेशानियों को भी उजागर कर गई।

दो घंटे की अंडरकवर यात्रा मंत्री बिरथी सुरेश ने फेस मास्क लगाकर लगभग दो घंटे तक बेंगलुरु की सड़कों पर 10 से ज्यादा बीएमटीसी बसों में यात्रा की। इस दौरान उन्होंने हेब्बल, नागाशेट्टीहल्ली समेत विभिन्न रूटों पर सफर किया। यात्रा के दौरान उन्होंने बसों की भीड़, समय की अनियमितता, स्टॉप पर रुकने में लापरवाही और स्टाफ के व्यवहार जैसी कई समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिनकी शिकायत आम यात्री लंबे समय से कर रहे थे। सबसे गंभीर घटना तब हुई जब बस फन वर्ल्ड बस स्टॉप पर पहुंची। एक यात्री ने उतरने के लिए कंडक्टर को इशारा किया, लेकिन बस रुकी ही नहीं। मंत्री ने इस लापरवाही पर तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर ही बस ड्राइवर तथा कंडक्टर दोनों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया।

100 रुपये का नोट और चेंज की समस्या सफर के दौरान सबसे चर्चित घटना हेब्बल-नागाशेट्टीहल्ली रूट पर हुई। मंत्री ने टिकट खरीदने के लिए कंडक्टर को 100 रुपये का नोट दिया। कंडक्टर ने खुले पैसे न होने का बहाना बनाते हुए टिकट देने से इनकार कर दिया और मंत्री से बस से उतरने को कह दिया। इस घटना ने मंत्री को वह पीड़ा महसूस कराई, जो रोजाना हजारों यात्री झेलते हैं। इतना ही नहीं, नागाशेट्टीहल्ली में बस से उतरने के बाद उन्होंने ऑटो किराया विवाद भी सुलझाया। दरअसल, यहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने मीटर में 30 रुपये दिखने के बावजूद 36 रुपये किराया मांग रहा है। इसी को लेकर यात्री और ड्राइवर में विवाद हो रहा था। विवाद देख मंत्री ने इस मामले में दखल दिया और नियमों का पालन करने को कहा।