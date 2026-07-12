चेंज नहीं है तो बस से उतरो... सरप्राइज चेकिंग में कर्नाटक के परिवहन मंत्री को हुआ सच से सामना
चेंज नहीं है तो बस से उतर जाओ... कर्नाटक के परिवहन मंत्री बिरथी सुरेश को शनिवार को इसी कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने आम यात्री बनकर बिना पहचान छिपाए बीएमटीसी बस में सफर किया।
चेंज पैसे नहीं है तो बस से उतर जाओ... अमूमन हम सभी इस तरह की बातें पब्लिक बसों में सुनते हैं और आये दिन झेलते भी हैं। लेकिन इस सच्चाई से सामना पहली बार किसी मंत्री को हुआ है। दरअसल, कर्नाटक के परिवहन मंत्री बिरथी सुरेश को शनिवार को इसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने आम यात्री बनकर बीएमटीसी बस में सफर किया। बिना किसी सुरक्षा घेरे और पहचान छिपाकर अंडरकवर मिशन पर निकले मंत्री को एक बस कंडक्टर ने 100 रुपये का नोट देने पर खुले पैसे न होने का हवाला देते हुए बस से उतरने को कह दिया। अब यह घटना न सिर्फ मंत्री के लिए रियलिटी चेक बन गई, बल्कि बेंगलुरु के रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों की दिन-प्रतिदिन की परेशानियों को भी उजागर कर गई।
दो घंटे की अंडरकवर यात्रा
मंत्री बिरथी सुरेश ने फेस मास्क लगाकर लगभग दो घंटे तक बेंगलुरु की सड़कों पर 10 से ज्यादा बीएमटीसी बसों में यात्रा की। इस दौरान उन्होंने हेब्बल, नागाशेट्टीहल्ली समेत विभिन्न रूटों पर सफर किया। यात्रा के दौरान उन्होंने बसों की भीड़, समय की अनियमितता, स्टॉप पर रुकने में लापरवाही और स्टाफ के व्यवहार जैसी कई समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिनकी शिकायत आम यात्री लंबे समय से कर रहे थे। सबसे गंभीर घटना तब हुई जब बस फन वर्ल्ड बस स्टॉप पर पहुंची। एक यात्री ने उतरने के लिए कंडक्टर को इशारा किया, लेकिन बस रुकी ही नहीं। मंत्री ने इस लापरवाही पर तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर ही बस ड्राइवर तथा कंडक्टर दोनों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया।
100 रुपये का नोट और चेंज की समस्या
सफर के दौरान सबसे चर्चित घटना हेब्बल-नागाशेट्टीहल्ली रूट पर हुई। मंत्री ने टिकट खरीदने के लिए कंडक्टर को 100 रुपये का नोट दिया। कंडक्टर ने खुले पैसे न होने का बहाना बनाते हुए टिकट देने से इनकार कर दिया और मंत्री से बस से उतरने को कह दिया। इस घटना ने मंत्री को वह पीड़ा महसूस कराई, जो रोजाना हजारों यात्री झेलते हैं। इतना ही नहीं, नागाशेट्टीहल्ली में बस से उतरने के बाद उन्होंने ऑटो किराया विवाद भी सुलझाया। दरअसल, यहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने मीटर में 30 रुपये दिखने के बावजूद 36 रुपये किराया मांग रहा है। इसी को लेकर यात्री और ड्राइवर में विवाद हो रहा था। विवाद देख मंत्री ने इस मामले में दखल दिया और नियमों का पालन करने को कहा।
क्या बोले मंत्री?
इस पूरे अनुभव को 'रियलिटी चेक' बताते हुए परिवहन मंत्री बिरथी सुरेश ने कहा कि मैं आम नागरिकों की तरह बस और ऑटो में यात्रा करके उनके दर्द को समझना चाहता था। आज जो कुछ मैंने देखा, वह बेहद चिंताजनक है। बस स्टाफ की लापरवाही, चेंज न देने की समस्या और किराए में मनमानी; ये सभी मुद्दे जल्द ही हल किए जाएंगे। मंत्री ने आगे कहा कि बेंगलुरु में सरप्राइज इंस्पेक्शन अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करेंगे, स्टाफ में अनुशासन लाएंगे और आम यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कर्नाटक सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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