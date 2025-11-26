Hindustan Hindi News
समीक्षाओं के बाद लेंगे अंतिम निर्णय; बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले अखिलेश प्रसाद सिंह

बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के परिणाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

Wed, 26 Nov 2025 04:06 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के परिणाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बता दें कि 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस, कांग्रेस महज 6 सीटें ही जीत सकी।

अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि लोगों में गुस्सा है। किसी ने भी ऐसे परिणाम की उम्मीद या अनुमान नहीं लगाया था। अब समीक्षा चल रही है, हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा होगी। हम देखेंगे कि कमियां कहां रहीं और क्या सुधार करने की जरूरत है। यह समीक्षा पार्टी के उच्च नेतृत्व स्तर पर हो रही है और वहीं अंतिम फैसले लिए जाएंगे।

दरअसल, एनडीए की प्रचंड लहर ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन को पूरी तरह धराशायी कर दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 89 सीटें जीतीं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। गठबंधन के बाकी सहयोगियों ने भी शानदार स्ट्राइक रेट हासिल किया। कुल मिलाकर सत्तारूढ़ एनडीए को 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें मिलीं, जो तीन-चौथाई से ज्यादा का स्पष्ट बहुमत है। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने बिहार में 200 का आंकड़ा पार किया हो; पहली बार 2010 में उसने 206 सीटें जीती थीं।

एनडीए

  • भारतीय जनता पार्टी (BJP)- 89 सीटें
  • जनता दल यूनाइटेड (JDU)- 85 सीटें
  • लोक जनशक्ति पार्टी (LJPR)- 19 सीटें
  • हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM)- 5 सीटें
  • राष्ट्रीय लोक मोर्चा ( RLM )- 4 सीटें

महागठबंधन

  • राष्ट्रीय जनता दल (RJD)- 25 सीटें
  • सीपीआई(ML) लिबरेशन - 2 सीटें
  • भारतीय समावेशी पार्टी- 1 सीट
  • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)- 1 सीट
  • कांग्रेस- 6 सीटें

इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 1 सीट जीती।

