समीक्षाओं के बाद लेंगे अंतिम निर्णय; बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले अखिलेश प्रसाद सिंह

संक्षेप: बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के परिणाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के परिणाम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बता दें कि 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस, कांग्रेस महज 6 सीटें ही जीत सकी।

अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि लोगों में गुस्सा है। किसी ने भी ऐसे परिणाम की उम्मीद या अनुमान नहीं लगाया था। अब समीक्षा चल रही है, हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा होगी। हम देखेंगे कि कमियां कहां रहीं और क्या सुधार करने की जरूरत है। यह समीक्षा पार्टी के उच्च नेतृत्व स्तर पर हो रही है और वहीं अंतिम फैसले लिए जाएंगे।

दरअसल, एनडीए की प्रचंड लहर ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन को पूरी तरह धराशायी कर दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 89 सीटें जीतीं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। गठबंधन के बाकी सहयोगियों ने भी शानदार स्ट्राइक रेट हासिल किया। कुल मिलाकर सत्तारूढ़ एनडीए को 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें मिलीं, जो तीन-चौथाई से ज्यादा का स्पष्ट बहुमत है। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने बिहार में 200 का आंकड़ा पार किया हो; पहली बार 2010 में उसने 206 सीटें जीती थीं।