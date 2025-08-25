CJI पत्र लिख किसी भी पीठ को आदेश में संशोधन करने नहीं कह सकते, पूर्व SC जज ने क्यों उठाए सवाल

मई में अपने पद से रिटायर होने वाली जस्टिस अभय एस ओका ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि कोई भी CJI पत्र लिखकर किसी भी पीठ को अपने आदेश में संशोधन करने के लिए नहीं कह सकते। उन्होंने आवारा कुत्तों पर आदेश में संशोधनों पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने मई में रिटायर होने के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि आवारा कुत्तों का मामला किसी दूसरी पीठ को ट्रंसफर करना गलत संकेत था। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की आलोचनाओं के बाद आवारा कुत्तों का मामला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ से नहीं हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने आगाह किया कि सार्वजनिक आलोचना के बाद मामलों को स्थानांतरित करने से गलत संकेत जाता है। जस्टिस ओका ने यह तथ्य भी रेखांकित किया कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) किसी भी पीठ को पत्र लिखकर आदेश को संशोधित करने के लिए नहीं कह सकता है।

जस्टिस ओका की यह टिप्पणी जस्टिस पारदीवाला के 11 अगस्त के उस आदेश पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली और आसपास के कुछ जिलों में आवारा कुत्तों को बड़े पैमाने पर पकड़ने और उन्हें आश्रय स्थल भेजने का निर्देश दिया था। जब इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई तो मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस भूषण आर. गवई ने एक प्रशासनिक आदेश जारी कर इस मामले को जस्टिस पारदीवाला की पीठ से हटाकर एक बड़ी पीठ को सौंप दिया था।

बड़ी पीठ ने आदेश में किया था संशोधन बड़ी पीठ ने 22 अगस्त को जस्टिस पारदीवाला के 11 अगस्त को दिए गए आदेश को 'बहुत कठोर' बताते हुए उसमें संशोधन किया था। इस नए आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को को बंध्याकरण और टीकाकरण के बाद वापस उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले में लिखी थी चिट्ठी एक अन्य मामले में, CJI गवई ने जस्टिस पारदीवाला को पत्र लिखकर उनसे 4 अगस्त के उस निर्देश को संशोधित करने का आग्रह किया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अपने शेष कार्यकाल में किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई करने से रोक दिया था। हालांकि, जस्टिस ओका ने स्पष्ट किया, "पीठें मामलों को पुनः सूचीबद्ध करके और पक्षों की नए सिरे से सुनवाई करके अपने आदेशों को वापस ले सकती हैं या संशोधित कर सकती हैं लेकिन यह स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधीश किसी भी पीठ को पत्र लिखकर आदेश को संशोधित करने के लिए नहीं कह सकते हैं।"