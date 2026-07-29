NEET प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगा ऐक्शन, अब इन दो राज्यों से भी आ गई गुड न्यूज
नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए दो और राज्यों में ऐक्शन नहीं होगा। यूपी, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने इस बारे में आदेश जारी किया है।
नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए दो और राज्यों में ऐक्शन नहीं होगा। यूपी, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने इस बारे में आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कहाकि कथित नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है।
बयान में क्या कहा
पश्चिम बंगाल में गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की ओर से जारी एक बयान में सरकार ने कहाकि यह फैसला मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नीट पेपर लीक के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों ने पिछले शुक्रवार को कोलकाता में रैली निकाली थी। सियालदह स्टेशन से मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड तक निकाली गई रैली के दौरान कुछ लोगों के हमले में कई पत्रकार घायल हो गए थे।
लेकिन इन्हें राहत नहीं
बयान के अनुसार, कथित नीट-यूजी अनियमितताओं को लेकर हुए प्रदर्शनों के संबंध में 26 जुलाई को शाम छह बजे तक राज्य में पुलिस शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ हाल में बनाए गए सख्त ‘गुंडा अधिनियम’ के प्रावधान भी लगाए गए हैं। अदालत ने मंगलवार को आरोपियों को जमानत दे दी। राज्य सरकार ने बयान में कहाकि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, बयान में यह भी कहा गया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को यह राहत नहीं मिलेगी।
फडणवीस का FIR वापस लेने का आदेश
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी वापस लेने को कहा है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह अधिकतर प्रदर्शन मुंबई, पुणे और नागपुर में हुए थे। ये पुलिस मामले कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक विरोधी आंदोलन के समर्थन में किए गए प्रदर्शनों से जुड़े थे। इन मामलों में मुख्य रूप से गैरकानूनी जमावड़े से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं।
बड़े पैमाने पर हुआ था प्रदर्शन
सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग संभाल रहे फडणवीस ने राज्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने मई में हुए नीट पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग की थी। इनमें से अधिकतर प्रदर्शन 23 और 24 जुलाई को हुए थे।
सीजेपी ने दी थी चेतावनी
गौरतलब है कि सोमवार को सीजेपी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर हालिया आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई और पहले से दर्ज सभी प्राथमिकी वापस लेने की मांग की थी। उसने यह भी मांग की थी कि भविष्य में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाए। सीजेपी ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार मंगलवार तक लिखित समझौता मुहैया नहीं कराती है, तो वह अपना आंदोलन फिर शुरू करेगा। इससे पहले, दिन में विपक्षी शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने भी नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और नोटिस वापस लेने की मांग की थी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।