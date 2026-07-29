प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन इन्हें तो छोड़ेंगे नहीं; शुभेंदु की सरकार का ऐलान
बंगाल से पहले असम और बिहार की सरकारों ने भी यह घोषणा की थी कि वे NEET परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों और शुरू की गई अन्य कानूनी कार्रवाइयों को वापस लेंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया है कि नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई दया नहीं दिखाई जाएगी जिनके खिलाफ पहले से एफआईआर हैं या वह आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक आधिकारिक बयान के जरिए इसकी जानकारी दी गई है।
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "गहन विचार-विमर्श के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई भी कड़ा या दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।" बयान में यह भी जोड़ा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के निर्देशों के अनुसार, यह सुरक्षा उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है।
अब तक 16 लोग गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी जानकारी दी कि NEET परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों के संबंध में पुलिस की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के सिलसिले में 26 जुलाई शाम 6 बजे तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
असम और बिहार भी ले चुके हैं मामले वापस
पश्चिम बंगाल से पहले असम और बिहार की सरकारों ने भी यह घोषणा की थी कि वे NEET परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों और शुरू की गई अन्य कानूनी कार्रवाइयों को वापस लेंगे।
आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद 25 जुलाई को यह छात्र आंदोलन समाप्त घोषित कर दिया गया था। आंदोलन समाप्त होने के दौरान सरकार ने सीजेपी (CJP) और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ समझौता करते हुए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने, पुलिस की ओर से किसी भी तरह की धमकी को रोकने और सख्त पेपर-लीक रोधी कानून लाने पर सहमति व्यक्त की थी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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