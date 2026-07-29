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प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन इन्हें तो छोड़ेंगे नहीं; शुभेंदु की सरकार का ऐलान

By Himanshu Jha
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बंगाल से पहले असम और बिहार की सरकारों ने भी यह घोषणा की थी कि वे NEET परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों और शुरू की गई अन्य कानूनी कार्रवाइयों को वापस लेंगे।

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन इन्हें तो छोड़ेंगे नहीं; शुभेंदु की सरकार का ऐलान
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। (फोटो- PTI)

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया है कि नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई दया नहीं दिखाई जाएगी जिनके खिलाफ पहले से एफआईआर हैं या वह आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक आधिकारिक बयान के जरिए इसकी जानकारी दी गई है।

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "गहन विचार-विमर्श के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई भी कड़ा या दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।" बयान में यह भी जोड़ा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के निर्देशों के अनुसार, यह सुरक्षा उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है।

अब तक 16 लोग गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी जानकारी दी कि NEET परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों के संबंध में पुलिस की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के सिलसिले में 26 जुलाई शाम 6 बजे तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

असम और बिहार भी ले चुके हैं मामले वापस

पश्चिम बंगाल से पहले असम और बिहार की सरकारों ने भी यह घोषणा की थी कि वे NEET परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों और शुरू की गई अन्य कानूनी कार्रवाइयों को वापस लेंगे।

आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद 25 जुलाई को यह छात्र आंदोलन समाप्त घोषित कर दिया गया था। आंदोलन समाप्त होने के दौरान सरकार ने सीजेपी (CJP) और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ समझौता करते हुए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने, पुलिस की ओर से किसी भी तरह की धमकी को रोकने और सख्त पेपर-लीक रोधी कानून लाने पर सहमति व्यक्त की थी।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Suvendu Adhikari
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