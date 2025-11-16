Hindustan Hindi News
नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, नई सरकार का रास्ता साफ; जानें BJP के साथ कहां तक पहुंची बात

संक्षेप: भाजपा की घोषणा के तुरंत बाद एनडीए विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे, जिससे उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। एक वरिष्ठ एनडीए नेता के मुताबिक नई सरकार का शपथ समारोह बुधवार या गुरुवार को होने की सबसे अधिक संभावना है।

Sun, 16 Nov 2025 05:50 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Bihar CM: बिहार में नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया अगले 48 घंटे में शुरू हो जाएगी। जेडीयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पद से इस्तीफा देंगे ताकि नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सके। सोमवार सुबह नीतीश कुमार पहले अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके तुरंत बाद वे राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद वे पार्टी की बैठक में शामिल होंगे, जहां जेडीयू के 85 नवनिर्वाचित विधायक आगे की रणनीति तय करेंगे। जेडीयू बैठक के बाद एनडीए की अलग बैठक होगी, जिसका समय और स्थान अभी तय नहीं है।

89 विधायकों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा रविवार या सोमवार को सरकार गठन पर औपचारिक बयान जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा की घोषणा के तुरंत बाद एनडीए विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे, जिससे उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। एक वरिष्ठ एनडीए नेता के मुताबिक नई सरकार का शपथ समारोह बुधवार या गुरुवार को होने की सबसे अधिक संभावना है।

पटना में दिनभर राजनीतिक हलचल

शनिवार सुबह से ही नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकातों का दौर जारी रहा। केंद्रीय मंत्री व एलजेपी(आरवी) प्रमुख चिराग पासवान उनसे मिले और नई सरकार को लेकर चर्चा की। एनडीए सहयोगी दलों के दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता जिनमें ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी, श्याम रजक, नितिन नवीन, कृष्ण कुमार मंटू और उमेश सिंह कुशवाहा शामिल थे ने भी नीतीश से मुलाकात की।

दिल्ली में शाह के साथ जेडीयू नेताओं की बैठक

नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली और पटना दोनों जगह शनिवार को बैठकों का दौर चलता रहा। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे और नई सरकार की संरचना पर विस्तार से चर्चा हुई। संजय झा ने कहा, “बिहार की जनता ने सुशासन पर विश्वास जताया है। राज्य के लोगों को सबसे अधिक भरोसा नीतीश कुमार पर है।”

उपेंद्र कुशवाहा से भी एनडीए नेताओं की मुलाकात

पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उनके चार विधायकों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत भारी और निर्णायक है और महागठबंधन की पूरी तरह साफ-सफाई हो गई है।

Nitish Kumar
