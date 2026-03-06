बिछड़े सभी बारी-बारी; नीतीश कुमार के जाते ही कैसे बिहार में खत्म होगी जेपी युग की छाया
नीतीश कुमार बीते 20 सालों से लगातार सीएम या फिर सत्ताधारी दल के नेता के तौर पर बने रहे हैं। लेकिन अब वह दिल्ली का टिकट ले चुके हैं। इस तरह बीते करीब 5 दशकों में पहली बार बिहार की राजनीति जेपी मूवमेंट के नेताओं के बिना होगी।
नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते ही बिहार में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। 1980 के दशक से अब तक बिहार की राजनीति पर जेपी आंदोलन से निकली तिकड़ी का असर बना रहा है। ये तीन नेता रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। इनमें से एक रामविलास पासवान का निधन हो चुका है, जबकि लालू यादव अस्वस्थ रहते हैं और कमान बेटे तेजस्वी को सौंप रखी है। नीतीश कुमार बीते 20 सालों से लगातार सीएम या फिर सत्ताधारी दल के नेता के तौर पर बने रहे हैं। लेकिन अब वह दिल्ली का टिकट ले चुके हैं। इस तरह बीते करीब 5 दशकों में पहली बार बिहार की राजनीति जेपी मूवमेंट के नेताओं के बिना होगी।
इन तीन नेताओं के अलावा एक बड़ा चेहरा सुशील मोदी भी थे, जो नीतीश कुमार के करीबी थे और डिप्टी सीएम रहे थे। उनका भी निधन हो गया था। नीतीश कुमार और उनके समकालीन नेताओं का यह रुतबा रहा कि बिहार के अलावा दिल्ली के समीकरण तय करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। यही कारण है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार में सामाजिक समीकरणों पर सबकी नजर रहेगी। नीतीश कुमार ने बिहार में 2005 से अब तक लगातार अति पिछड़ा और अति दलित का जो गुलदस्ता तैयार किया था, वह बिखरा नहीं। इसके कारण आरजेडी अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बहुमत से दूर ही बनी रही।
कुर्मी-कुशवाहा के लवकुश समीकरण वाले 7 फीसदी वोट के अलावा भी नीतीश कुमार सभी के लिए स्वीकार्य रहे। अब नया सीएम भले ही भाजपा से होगा, लेकिन वह उनकी जगह भरने में कितना सक्षम होगा। यह देखने में सभी की दिलचस्पी है। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं, लेकिन उन्हें साधना भाजपा के लिए चुनौती होगा। नीतीश कुमार ने आरजेडी के शासन को जंगलराज का टैग दिया तो उसके मुकाबले अपनी सुशासन बाबू की छवि भी गढ़ी थी। अब भाजपा को देखना होगा कि ऐसा लीडर रहे, जो सुशासन भी लाए और पूरे समाज को साध भी ले।
एक और चिंता यह रहेगी कि महिला कार्ड को भी देखा है। शराब बंदी और जीविका दीदी जैसी योजनाओं से नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच पैठ बनाई है। नीतीश कुमार की जब भी बात होती है तो उससे पहले के 15 सालों के लालू और राबड़ी के शासन की चर्चा होती है। इसी कारण उन्हें एक बढ़त हासिल होती रही है। इसलिए कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण एवं जातीय समीकरण साधना जरूरी होगा। यदि इन तीन चीजों को भाजपा ने साध लिया तो बिहार में शासन की उसकी पारी लंबी चल सकती है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें