बाल दिवस पर पीएम मोदी ने किया नेहरू को याद, नीतीश कुमार ने भी जयंती पर दी श्रद्धांजलि

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर याद किया। वहीं, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

आज देश बाल दिवस के तौर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नेहरू को उनकी जयंती पर याद किया है। दोनों ही नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है।

नरेंद्र मोदी लिखते हैं, ‘पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।’ हीं, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा, ''भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।'

आपको बता दें कि इतिहास में 14 नवंबर की तारीख देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन को ‘बाल दिवस’ के तौर पर मनाया जाता है।