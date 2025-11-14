Hindustan Hindi News
बाल दिवस पर पीएम मोदी ने किया नेहरू को याद, नीतीश कुमार ने भी जयंती पर दी श्रद्धांजलि

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर याद किया। वहीं, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

Fri, 14 Nov 2025 AMHimanshu Jha
आज देश बाल दिवस के तौर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नेहरू को उनकी जयंती पर याद किया है। दोनों ही नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है।

नरेंद्र मोदी लिखते हैं, ‘पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।’ हीं, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा, ''भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।'

आपको बता दें कि इतिहास में 14 नवंबर की तारीख देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन को ‘बाल दिवस’ के तौर पर मनाया जाता है।

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था और बच्चे उन्हें ‘‘चाचा नेहरू’’ कहकर पुकारते थे। भारत में 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके जन्मदिन अर्थात 14 नवंबर को ‘बाल दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया गया। कई देशों में एक जून को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ देश संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप 20 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं।

