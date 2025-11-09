बिहार के सीमांचल में नीतीश का 'जादुई समीकरण', जाति से ऊपर उठकर मिल रहा है समर्थन

संक्षेप: धनुख समुदाय के अलावा दलित समुदायों जैसे पासवान और मांझी के लोग भी नीतीश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं, भले ही उनके समुदाय के नेता (चिराग पासवान, जीतन राम मांझी) NDA गठबंधन का हिस्सा हों।

Bihar Chunav: बिहार की राजनीति दशकों से जाति के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जहां अक्सर बड़ी जातियों के बजाय कुशवाहा, मल्लाह, मांझी जैसी छोटी जातियां भी अपने अलग नेताओं के साथ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उभरती हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रवृत्ति का एक बड़ा अपवाद हैं। पिछले दो दशकों में नीतीश कुमार ने खुद को सिर्फ एक कुर्मी नेता (जो राज्य की आबादी का 3% से भी कम है) तक सीमित न रखते हुए, एक ऐसा जातीय गठबंधन बुनने में सफलता हासिल की है जो उनके व्यक्तित्व के चारों ओर केंद्रित है। यह उनकी राजनीतिक ताकत को दर्शाता है, क्योंकि अन्य प्रमुख नेता आज भी अपनी जातिगत आधार पर केंद्रित हैं।

बिहार की राजनीति में आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुख्य रूप से यादवों का नेता माना जाता है। चिराग पासवान (LJP-RV) मुख्य रूप से दुसाध समुदाय के नेता हैं। भाजपा के गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी क्रमशः भूमिहार और कुशवाहा समुदाय से जुड़े हैं।

नीतीश का 'EBC' आधार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश कुमार की यह व्यापक अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुर्मी होने के नाते उन्हें जातिगत मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उनका 'ठोस पिछड़ा वोट' आधार विशेष रूप से अति-पिछड़े वर्गों (EBCs) में उनके प्रति अत्यधिक वफादार बना हुआ है। पटना से उत्तर-पूर्व के सीमांचल क्षेत्र की यात्रा के दौरान यह वफादारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बाढ़, सिकंदरा और कटिहार जैसे स्थानों पर मतदाताओं का कहना है कि वे विकास कार्यों के आधार पर वोट करेंगे। एक मतदाता ने कहा, "जो हमको सड़क दिया, बिजली दिया, सुरक्षा दिया, उसको नहीं वोट देंगे तो किसे देंगे?"

धनुख समुदाय के अलावा दलित समुदायों जैसे पासवान और मांझी के लोग भी नीतीश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं, भले ही उनके समुदाय के नेता (चिराग पासवान, जीतन राम मांझी) NDA गठबंधन का हिस्सा हों। कई मंडल समुदाय के लोग भी स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्थानीय उम्मीदवार की बजाय "नीतीश बाबू" के लिए वोट करेंगे।

मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने EBCs को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2006 में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में EBC के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी। 2010 में EBC के लिए एक नई उद्यमिता योजना शुरू की, जिसके तहत छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख तक की सहायता दी गई। 2023 में बिहार जाति सर्वेक्षण कराया, जिसमें EBC की आबादी 36% बताई गई।