Nitish Kumar Hijab Vivad को लेकर Rakhi Sawant ने Bihar CM की जमकर लगा दी क्लास

लेखक के बारे में Prity Nagpal

प्रिटी नागपाल : Live Hindustan वीडियो टीम का हिस्सा हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से सीएस करने के बाद भी अपने पुराने पैशन को फॉलो करने की ठानी। मास कम्यूनिकेशन मास्टर्स शुरू करने के साथ ही राजस्थान पत्रिका अखबार ज्वाइन किया। इसके बाद न्यूज18 की न्यूज न्यूज डेस्क, सोशल मीडिया और और टाइम्स इंटरनेट में वीडियो वर्टिकल की टीम संभाल चुकी हैं। 9 साल के सफर में अखबार, टीवी और डिजिटल का एक्सपीरिंस ले चुकी हैं। ह्ययूमन एंगल की खबरो के साथ बिजनिस, हेल्थ, वायरल और मजेदार राजनितिक खबरें लिखना पसंद हैं। योगा थेरेपिस्ट हैं जिसकी मदद से खुद के साथ व्यूवर्स को फिट करने की कोशिश करती हैं… और पढ़ें