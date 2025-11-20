Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsnitish kumar govt bjp on benefit with 14 ministers jdu only 8 know how
नीतीश कुमार की नई सरकार में बढ़ी भाजपा की पावर, बने सबसे ज्यादा 14 मंत्री; दो और फायदे

नीतीश कुमार की नई सरकार में बढ़ी भाजपा की पावर, बने सबसे ज्यादा 14 मंत्री; दो और फायदे

संक्षेप: भाजपा के इस बार सबसे ज्यादा 14 मंत्री हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 8 ही मंत्री आए हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार में भाजपा नेतृत्व ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अपने सबसे ज्यादा मंत्री बनवाने में सफलता पाई है। विधानसभा स्पीकर का पद भी भाजपा के ही किसी नेता को मिल सकता है।

Thu, 20 Nov 2025 12:11 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। लेकिन इस बार चीजें बदली हुई हैं। अब तक सरकार में जूनियर पार्टनर के तौर पर रहने वाली भाजपा के इस बार सबसे ज्यादा 14 मंत्री हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 8 ही मंत्री आए हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार में भाजपा नेतृत्व ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अपने सबसे ज्यादा मंत्री बनवाने में सफलता पाई है। इसके अलावा दो और फायदे भाजपा को मिले हैं। पहला यह कि विधानसभा स्पीकर का पद भी भाजपा के ही खाते में जाने की खबर है। इसके अलावा दो डिप्टी सीएम बनवा लेना भी भाजपा के लिए फायदे का सौदा है। इसलिए क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दो डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में दो उप-मुख्यमंत्री बरकरार रखना भी भाजपा के लिए एक बढ़त है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा ने मंत्री पद देते हुए सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा है। पहली प्राथमिकता लवकुश समीकरण और अगड़ा को दी गई है। इसी के तहत सम्राट और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के मंगल पांडेय और कायस्थ बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नितिन नबीन मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा ने मंत्री पद देते हुए सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा है। पार्टी ने संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, नारायण प्रसाद, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को मंत्री बनाया है।

पहली प्राथमिकता लवकुश समीकरण और अगड़ा को दी गई है। इसी के तहत सम्राट और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के मंगल पांडेय और कायस्थ बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नितिन नबीन मंत्री बनाए गए हैं। वहीं रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। इस बार नीतीश मिश्रा को मंत्री नहीं बनाया गया है। वह पिछली सरकार में उद्योग मंत्री थे। उन्हें फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी क्योंकि उनकी जीत का अंतर भी 2020 से ज्यादा था। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया।

जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने बेटों को दिलाई कैबिनेट में एंट्री

भाजपा के 14 और जेडीयू के 8 मंत्रियों के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर को दो मंत्री मिले हैं। वहीं जीतनराम मांझी की HAM को एक और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमोर्चा को भी एक मंत्री पद मिला है। इन नेताओं ने अपने बेटों को ही मंत्री पद से नवाजा है। जीतनराम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को ही मंत्री पद दिया है तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे दीपक प्रकाश को कैबिनेट में एंट्री दिलाई है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar BJP News India News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।