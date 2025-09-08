नीतीश कटारा के हत्यारे विकास यादव को जाना होगा जेल, शादी के बाद नहीं बढ़ी SC से बेल

नीतीश कटारा मर्डर केस में विकास यादव को 25 साल की सजा मिली है, जिसमें से 23 साल वह जेल में गुजार चुका है। विकास यादव को हाल ही में अंतरिम बेल मिली थी और इस दौरान उसने खुद से 22 साल छोटी हर्षिका यादव से शादी रचाई है।

देश के चर्चित मर्डर केसों में से एक नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम बेल बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने सोमवार को उनकी अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया और कहा कि आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। नीतीश कटारा मर्डर केस में विकास यादव को 25 साल की सजा मिली है, जिसमें से 23 साल वह जेल में गुजार चुका है। विकास यादव को हाल ही में अंतरिम बेल मिली थी और इस दौरान उसने खुद से 22 साल छोटी हर्षिका यादव से शादी रचाई है। इसके बाद वह अंतरिम बेल को बढ़वाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया।

विकास यादव की अंतरिम बेल मंगलवार को समाप्त हो रही है। अब उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा और कल तक राहत का आदेश मिलने पर ही वह बाहर रह सकेंगे, जिसकी फिलहाल संभावना कम ही दिख रही है। ऐसे में उन्हें एक बार फिर से जेल की सलाखों के भीतर जाना होगा। शादी के तुरंत बाद जेल वापसी से बचने के लिए ही वह शीर्ष अदालत पहुंचे थे, लेकिन राहत नहीं मिल सकी। नीतीश कटारा हत्याकांड उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चित हुआ था। कटारा की फरवरी 2002 में हत्या कर दी गई थी, जब वह गाजियाबाद के डायमंड पैलेस में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनका शव वहां से काफी दूर खुर्जा के पास पाया गया था।

कहा जाता है कि नीतीश कटारा की दोस्ती दबंग नेता डीपी यादव की बेटी भारती यादव से थी। भारत और नीतीश सहपाठी थी। विकास यादव और उनके फुफेरे भाई विशाल को यह पसंद नहीं था और अंत में इन लोगों ने नीतीश की हत्या ही कर दी थी। नीतीश कटारा को आईएएस अधिकारी का बेटा बताया जाता है। भारती की भी शादी कई साल पहले बड़े ही धूमधाम से हो चुकी है। 2008 में ट्रायल कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी हत्याकांड में बाद में सिद्धार्थ वोहरा का नाम जोड़ा गया, जिसे 2011 में आजीवन कारावास मिला था।