तेजस्वी के वोट बैंक में नीतीश ने लगाई सेंध, यादवों ने किसे दिया वोट? टुडेज चाणक्य ने बताया मिजाज

Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आएंगे, लेकिन इससे पहले तमाम एग्जिट पोल की घोषणा हो चुकी है। तमाम में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, जिसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। टुडेज चाणक्य (Today's Chanakya Exit Poll) के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इसमें भाजपा-जेडीयू गठबंधन की शानदार जीत बताई गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में एनडीए गठबंधन को 160 के करीब सीटें मिल सकती हैं। वहीं, आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 77 के करीब सीटों से संतोष करना पड़ सकता हैं। अन्य को भी 6 सीटें जाती दिख रही हैं। टुडेज चाणक्य ने जाति के हिसाब से वोटिंग ट्रेंड का भी अनुमान लगाया है।

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में विभिन्न प्रमुख जातिगत समूहों के रुझानों को भी दर्शाया गया है। इसके मुताबिक, भाजपा गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा दिया है। बिहार में आरजेडी को मुस्लिम और यादवों की पार्टी कहा जाता है। टुडेज चाणक्य ने यादवों के बीच भी सर्वे किया है। इसके मुताबिक, आरजेडी को 67 प्रतिशत यादवों के वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं, भाजपा-जेडीयू गठबंधन यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 प्रतिशत मत हासिल करता दिख रहा है।

OBC और EBC में एनडीए का दबदबा बीते कुछ चुनावों से अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का झुकाव भाजपा की तरफ स्पष्ट तौर पर दिखता है। इस चुनाव में भी यही तस्वीर दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक, भाजपा गठबंधन को इस चुनाव में इन दो वर्गों का करीब 55 प्रतिशत मत मिलता दिख रहा है। वहीं, महागठबंधन को सिर्फ 24 प्रतिशत के साथ संतोष करना पड़ सकता है। यह आंकड़ा एनडीए के पक्ष में एक मजबूत OBC/EBC समर्थन का संकेत देता है, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है।

बिहार में अनुसूचित जाति पर भी भाजपा गठबंधन का प्रभाव दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक, भाजपा के खाते में इसमें शामिल जातियों का 58 प्रतिशत मत जा सकता है। वहीं, आरजेडी को यहां भी निराशा हाथ लग सकती है। महागठबंधन को सिर्फ 26 प्रतिशत मतों से संतोष करना पड़ सकता है।

ब्राह्मण-बनिया में भाजपा का दबदबा टुडेज चाणक्य ने ब्राह्मण, बनिया और राजपूतों के वोटिंग ट्रेंड पर भी सर्वे किया है। इसमें भाजपा गठबंधन को बंपर बढ़त मिलता दिख रहा है। इन जातियों का 63 प्रतिशत मत भाजपा-जेडीयू गठबंधन को मिलता दिख रहा है। आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 19 प्रतिशत से संतोष करना पड़ सकता है। इन्हें पारंपरिक तौर पर एनडीए का समर्थक माना जाता है।

मुस्लिम वोट आरजेडी-कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लिए एक संतोष की बात यह है कि मुस्लिम उनके साथ मजबूती से आज भी खड़े हैं। उन्हें मुस्लिमों का 69 प्रतिशत मत मिलता दिख रहा है। वहीं, भाजपा-जेडीयू गठबंधन को यहां सिर्फ 12 प्रतिशत के साथ संतोष करना पड़ सकता है।