नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, EC पर राहुल गांधी का हमला; टॉप- 5

संक्षेप: बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पीएम मोदी ने उन्हें युवा और कर्मठ नेता बताते हुए बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस की रामलीला मैदान में 'वोट चोरी' महारैली में राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया।

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें युवा और कर्मठ नेता बताते हुए बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस की रामलीला मैदान में 'वोट चोरी' महारैली में राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर सत्य-असत्य की लड़ाई में पक्षपात का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह पर भी निशाना साधा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2012 के महाराष्ट्र मामले में दोषी रवि अशोक घुमारे की दया याचिका ठुकरा दी है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कार्यकारी अध्यक्ष को बधाई देते हुए उनकी प्रशंसा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि नितिन नबीन एक मेहनती कार्यकर्ता हैं। वे युवा होने के साथ-साथ संगठनात्मक अनुभव से भी भरपूर हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नबीन एक युवा, कर्मठ नेता हैं जिनके पास संगठन में लंबा अनुभव है तथा विधायक और मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

'सत्य और असत्य की लड़ाई में भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा चुनाव आयोग' कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी गद्दी छोड़ो' महारैली में राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सत्य और असत्य की लड़ाई है और चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए ही अमित शाह बहादुर हैं, संसद में उनके हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वोट चोरी पर सवाल उठाए थे, जिसकी सफाई अमित शाह ने संसद में दी, लेकिन सफाई देते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। पढ़ें पूरी खबर...

दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या; राष्ट्रपति ने दया याचिका की खारिज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में दो साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी रवि अशोक घुमारे की दया याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद (25 जुलाई 2022 से) यह उनकी तीसरी खारिज की गई दया याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2019 को घुमारे को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। अदालत ने कहा कि अपराधी की कामुक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसने अपनी यौन भूख मिटाने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को तोड़ दिया था। पढ़ें पूरी खबर...

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बांडी बीच पर आतंकी हमला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित प्रसिद्ध बांडी बीच पर रविवार शाम हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमलावरों ने यहूदी समुदाय की सभा को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो हमलावरों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घटनास्थल को चौंकाने वाला और भयावह बताया। पुलिस और इमरजेंसी सेवाएं घायलों की मदद में जुटी हुई हैं। पढ़ें पूरी खबर...