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नितिन नवीन और राघव चड्ढा अर्जेंट दिल्ली हुए रवाना, मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मंत्री परिषद और भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर पार्टी या गठबंधन की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ताजा घटनाक्रमों से संकेत मिलने लगे हैं।

नितिन नवीन और राघव चड्ढा अर्जेंट दिल्ली हुए रवाना, मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज

केंद्रीय कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल के आसार हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। खबर है कि पंजाब दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा छोटी कर दिल्ली रवाना हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उनके साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी दिल्ली गए हैं। फिलहाल, इसपर पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा अध्यक्ष नवीन ने कुछ घंटे पहले ही पंजाब का दौरा खत्म कर दिया था। खबर है कि उनकी योजना लुधियाना से चंडीगढ़ लौटकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करने की थी। इसके बाद वह भाजपा के पंजाब प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों के चंडीगढ़ आवास पर जाने वाले थे और मंगलवार को दिल्ली रवाना होने वाले थे।

नहीं गए चंडीगढ़

रिपोर्ट के अनुसार, नवीन चंडीगढ़ नहीं पहुंचे थे और लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही कटारिया से मुलाकात की थी। उस दौरान भाजपा महासचिव तरुण चुघ और राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी मौजूद थे।

राघव चड्ढा के साथ दिल्ली निकले

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हाल ही में पहली बार भाजपा की पंजाब में हुई बैठक में सार्वजनिक रूप से पहुंचे थे। इस दौरान वह भाजपा चीफ नवीन के साथ मौजूद थे। संकेत मिल रेह हैं कि भाजपा चड्ढा को पंजाब चुनाव में बड़ी भूमिका दे सकती है। हालांकि, अब तक इसे लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

क्या मंत्री बनेंगे राघव चड्ढा

मंत्री परिषद में फेरबदल की अटकलों के बीच कहा जा रहा था कि चड्ढा को मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद कहा जाने लगा था कि भाजपा पंजाब से किसी बड़े चेहरे को मंत्री परिषद में मौका दे सकती है। हालांकि, तब नाम सामने नहीं आया था और भाजपा ने पहली बार राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था।

भाजपा की बड़ी बैठक हुई

9 जून को ही भाजपा ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। जनवरी में पदभार संभालने वाले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा इस महीने होने की उम्मीद है। भाषा के सूत्रों का कहना है कि सरकारी पदों पर आसीन कुछ नेताओं को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं।

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लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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