अब मैं हवा में उड़ने वाली बस लाने वाला हूं, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान
नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं अभी बहुत नई-नई तकनीक रोपवे, केबल कार आदि लेकर आया हूं। अब हवा में उड़ने वाली बस लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लेकर आया था, जो समुद्र में उतरा था।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही उड़ने वाली बस लेकर आएंगे। गडकरी ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए कहा कि वह कई नई तकनीक लेकर आए हैं, जिसमें पानी में उतरने वाला जहाज भी शामिल है। अब वह भविष्य में हवा में उड़ने वाली बस लेकर आएंगे। उन्होंने इसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगने वाले समय में कमी आने की बात भी कही।
नितिन गडकरी ने कहा, ''मैं अभी बहुत नई-नई तकनीक रोपवे, केबल कार आदि लेकर आया हूं। अब हवा में उड़ने वाली बस लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लेकर आया था, जो समुद्र में उतरा था। मैं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यह भी शुरुआत करने की कोशिश करूंगा।''
गडकरी ने बताया कि अगले दो सालों में यूपी में पांच लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने राज्य के लिए 50,000-60,000 करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं की भी घोषणा की। गडकरी ने 4,850 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आश्वस्त करता हूं कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिन 50,000-60,000 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उन्हें मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अगले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी।'' उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास की आधारशिला है और बिजली, परिवहन निवेश आकर्षित करने तथा व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के प्रमुख स्तंभ हैं।
'जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां...'
गडकरी ने कहा, ''जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां व्यापार, कारोबार और उद्योग फलते-फूलते हैं। पूंजी निवेश बढ़ता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और गरीबी, भूख तथा बेरोजगारी में कमी आती है।'' उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी आई है। गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहने के दौरान अपने कार्यालय में प्रदर्शित अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के एक कथन का उल्लेख करते हुए कहा, ''अमेरिका की सड़कें अच्छी इसलिए नहीं हैं कि अमेरिका समृद्ध है, बल्कि अमेरिका समृद्ध इसलिए है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं।''
गडकरी ने यूपी को बताया 'भारत का हृदय'
उत्तर प्रदेश को 'भारत का हृदय' बताते हुए गडकरी ने कहा कि देश का विकास राज्य की प्रगति से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, ''यदि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, निर्यात में वृद्धि होगी और सड़क अवसंरचना मजबूत होगी तो भारत की विकास दर भी तेज होगी।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यद्यपि मेट्रो परियोजनाएं उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं, फिर भी सरकार रोपवे आधारित प्रणालियों और एलिवेटेड इलेक्ट्रिक बसों सहित विद्युत आधारित जन परिवहन के अन्य विकल्पों पर काम कर रही है। उन्होंने लखनऊ-सीतापुर राजमार्ग को लगभग 1,200 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन का बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय दो घंटे से घटकर लगभग 50 मिनट रह जाएगा।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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