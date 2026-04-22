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भारत को 100 परसेंट एथनॉल ब्लेंडिंग का रखना चाहिए लक्ष्य, नितिन गडकरी ने बताया क्यों है जरूरी

Apr 22, 2026 08:10 am ISTJagriti Kumari भाषा
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पेट्रोल को एथनॉल के साथ मिलाकर इसका उपयोग 'फ्लेक्स फ्यूल' के रूप में किया जाता है। एथनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जो गन्ने, मक्का या या तरह के दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार होता है।

भारत को 100 परसेंट एथनॉल ब्लेंडिंग का रखना चाहिए लक्ष्य, नितिन गडकरी ने बताया क्यों है जरूरी

एथनॉल ब्लेंडिंग और 'फ्लेक्स फ्यूल’ को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश को निकट भविष्य में 100 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल आपूर्ति की अनिश्चितताओं की वजह से देश का ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना बेहद अहम है।

बता दें कि 'फ्लेक्स फ्यूल' गाड़ी एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें पेट्रोल/डीजल इंजन लगा होता है लेकिन इसे एक से अधिक प्रकार के ईंधन पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर पेट्रोल को एथनॉल या मेथनॉल के साथ मिलाकर 'फ्लेक्स फ्यूल' के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्राजील जैसे देशों में 100 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग पहले से लागू है।

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क्या बोले गडकरी?

गडकरी ने इंडियन फेडरेशनल ऑफ ग्रीन एनर्जी के हरित परिवहन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने बताया कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) की शुरुआत की थी और वर्तमान में वाहन मामूली बदलाव के साथ इस पर चल सकते हैं। गडकरी ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 87 प्रतिशत तेल आयात करता है और हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन आयात किया जाता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है और इसलिए वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है।

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गडकरी ने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना जरूरी है, लेकिन लोगों को इन्हें खरीदने से जबरन नहीं रोका जा सकता। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों से लागत के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा, ताकि वे नए बाजारों में बेहतर तरीके से अपनी पहुंच बना सकें।

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ग्रीन हाइड्रोजन पर भी बोले

वहीं ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन पंप के संचालन की लागत कम करना जरूरी है, ताकि यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक बन सके। साथ ही, हाइड्रोजन के परिवहन में भी चुनौतियां हैं और इसकी लागत घटाकर करीब एक डॉलर प्रति किलोग्राम करना होगा, ताकि भारत ऊर्जा निर्यातक बन सके।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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Nitin Gadkari
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