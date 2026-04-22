भारत को 100 परसेंट एथनॉल ब्लेंडिंग का रखना चाहिए लक्ष्य, नितिन गडकरी ने बताया क्यों है जरूरी

पेट्रोल को एथनॉल के साथ मिलाकर इसका उपयोग 'फ्लेक्स फ्यूल' के रूप में किया जाता है। एथनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जो गन्ने, मक्का या या तरह के दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार होता है।

एथनॉल ब्लेंडिंग और 'फ्लेक्स फ्यूल’ को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश को निकट भविष्य में 100 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल आपूर्ति की अनिश्चितताओं की वजह से देश का ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना बेहद अहम है।

बता दें कि 'फ्लेक्स फ्यूल' गाड़ी एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें पेट्रोल/डीजल इंजन लगा होता है लेकिन इसे एक से अधिक प्रकार के ईंधन पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर पेट्रोल को एथनॉल या मेथनॉल के साथ मिलाकर 'फ्लेक्स फ्यूल' के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्राजील जैसे देशों में 100 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग पहले से लागू है।

क्या बोले गडकरी? गडकरी ने इंडियन फेडरेशनल ऑफ ग्रीन एनर्जी के हरित परिवहन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने बताया कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) की शुरुआत की थी और वर्तमान में वाहन मामूली बदलाव के साथ इस पर चल सकते हैं। गडकरी ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 87 प्रतिशत तेल आयात करता है और हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन आयात किया जाता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है और इसलिए वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है।

गडकरी ने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना जरूरी है, लेकिन लोगों को इन्हें खरीदने से जबरन नहीं रोका जा सकता। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों से लागत के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा, ताकि वे नए बाजारों में बेहतर तरीके से अपनी पहुंच बना सकें।