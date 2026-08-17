27 साल पहले बनवाया मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, आज तक एक भी गड्ढा नहीं; नितिन गडकरी का दावा
नितिन गडकरी ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान वन विभाग से इजाजत नहीं मिलने के कारण वह इस हिस्से का निर्माण नहीं करा सके। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने बनवाया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पुणे में आयोजित फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स कार्यक्रम में सड़कों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अक्सर राज्य सरकारों की ओर से बनाई गई सड़कों में समस्या आने पर भी उन्हें निशाना बनाया जाता है। गडकरी ने दावा किया कि 27 साल पहले उन्होंने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था और इतने लंबे समय बाद तक इस सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क आज भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन इस उपलब्धि की कभी खबर नहीं बनती। गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण की अच्छी मिसालों पर भी चर्चा होनी चाहिए।
नितिन गडकरी ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान वन विभाग से इजाजत नहीं मिलने के कारण वह इस हिस्से का निर्माण नहीं करा सके। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने इस सड़क का निर्माण कराया। गडकरी के मुताबिक, जब इस हिस्से में बारिश के दौरान समस्या आई तो उन्हें ही निशाना बनाया गया, जबकि प्रोजेक्ट का निर्माण राज्य सरकार ने कराया था। उन्होंने कहा कि किसी परियोजना में समस्या आने पर यह देखना जरूरी है कि उसका निर्माण किस एजेंसी ने किया है और जिम्मेदारी किसकी है।
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक अहम प्रोजेक्ट है, जिसे 1 मई को यातायात के लिए खोला गया था। करीब 13 किलोमीटर लंबा यह मार्ग सह्याद्रि पर्वतों से होकर गुजरता है और इसमें 2 जुड़वां सुरंगों के साथ एक केबल-स्टे पुल भी शामिल है। यह मार्ग लोनावला-खंडाला के घुमावदार घाट खंड का विकल्प देता है। इससे मुंबई और पुणे के बीच यात्रा की दूरी करीब 5.7 किलोमीटर कम होने तथा यात्रा समय 20 से 30 मिनट तक घटने का दावा किया गया है। हालांकि, उद्घाटन के लगभग 9 सप्ताह बाद लगातार हुई मॉनसूनी बारिश के कारण भूस्खलन से पुणे से मुंबई जाने वाला मार्ग प्रभावित हुआ। इसके बाद सड़क की गुणवत्ता को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की आलोचना को खारिज करते हुए इसे कोंकण रेलवे जैसी बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स के सुझाए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। इसी बीच, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जुलाई में लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के एक हिस्से के धंसने की वायरल खबर को गलत बताया था। प्राधिकरण के अनुसार, उन्नाव के कोरारी क्षेत्र में करीब 40 मीटर हिस्से की केवल ऊपरी सतह प्रभावित हुई थी और कुछ ही घंटों में उसकी मरम्मत कर दी गई।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें