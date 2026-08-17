27 साल पहले बनवाया मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, आज तक एक भी गड्ढा नहीं; नितिन गडकरी का दावा

नितिन गडकरी ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान वन विभाग से इजाजत नहीं मिलने के कारण वह इस हिस्से का निर्माण नहीं करा सके। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने बनवाया।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पुणे में आयोजित फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स कार्यक्रम में सड़कों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अक्सर राज्य सरकारों की ओर से बनाई गई सड़कों में समस्या आने पर भी उन्हें निशाना बनाया जाता है। गडकरी ने दावा किया कि 27 साल पहले उन्होंने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था और इतने लंबे समय बाद तक इस सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क आज भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन इस उपलब्धि की कभी खबर नहीं बनती। गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण की अच्छी मिसालों पर भी चर्चा होनी चाहिए।

नितिन गडकरी ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान वन विभाग से इजाजत नहीं मिलने के कारण वह इस हिस्से का निर्माण नहीं करा सके। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने इस सड़क का निर्माण कराया। गडकरी के मुताबिक, जब इस हिस्से में बारिश के दौरान समस्या आई तो उन्हें ही निशाना बनाया गया, जबकि प्रोजेक्ट का निर्माण राज्य सरकार ने कराया था। उन्होंने कहा कि किसी परियोजना में समस्या आने पर यह देखना जरूरी है कि उसका निर्माण किस एजेंसी ने किया है और जिम्मेदारी किसकी है।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक अहम प्रोजेक्ट है, जिसे 1 मई को यातायात के लिए खोला गया था। करीब 13 किलोमीटर लंबा यह मार्ग सह्याद्रि पर्वतों से होकर गुजरता है और इसमें 2 जुड़वां सुरंगों के साथ एक केबल-स्टे पुल भी शामिल है। यह मार्ग लोनावला-खंडाला के घुमावदार घाट खंड का विकल्प देता है। इससे मुंबई और पुणे के बीच यात्रा की दूरी करीब 5.7 किलोमीटर कम होने तथा यात्रा समय 20 से 30 मिनट तक घटने का दावा किया गया है। हालांकि, उद्घाटन के लगभग 9 सप्ताह बाद लगातार हुई मॉनसूनी बारिश के कारण भूस्खलन से पुणे से मुंबई जाने वाला मार्ग प्रभावित हुआ। इसके बाद सड़क की गुणवत्ता को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए।