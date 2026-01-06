Hindustan Hindi News
नितिन गडकरी का वजन कभी 135 किलो था, अब 89 kg पर आ गया; कैसे हुआ यह कमाल

रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव की मुख्य वजह कोविड महामारी रही। नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि कोविड के दौरान उनके साथ रहे कई मित्रों का निधन हो गया, जिससे उन्हें गहरा झटका लगा। तब उन्हें लगा कि सेहत असली धन है।

Jan 06, 2026 07:39 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपना वजन घटाने के बारे में जानकारी साझा की है। एक समय उनका वजन 135 किलोग्राम था, जो अब घटकर 89 किलोग्राम हो गया है। इस तरह उन्होंने कुल 46 किलोग्राम वजन कम किया। गडकरी ने बताया कि यह बदलाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उन्होंने इसे कोई तुरंत वाला उपाय नहीं, बल्कि अनुशासन और दिनचर्या का नतीजा बताया। पहले उनकी जिंदगी पूरी तरह अनियोजित और अनुशासित थी, जहां काम की व्यस्तता में स्वास्थ्य की अनदेखी होती थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव की मुख्य वजह कोविड महामारी रही। नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि कोविड के दौरान उनके साथ रहे कई मित्रों का निधन हो गया, जिससे उन्हें गहरा झटका लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि स्वास्थ्य ही असली धन है। उन्होंने कहा, 'कोविड में मेरे साथ रहे मित्र गुजर गए, तब मुझे लगा कि बदलाव जरूरी है।' इससे पहले वे काम में इतने डूबे रहते थे कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते थे। यह घटना उनके लिए जीवन का टर्निंग प्वॉइंट बनी।

वजन घटाने का राज जादुई फॉर्मूला नहीं

नितिन गडकरी का वजन घटाने का राज कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि रोजाना कड़ी मेहनत है। वे अब हर दिन सुबह 7 बजे उठते हैं और ढाई घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इसमें प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज शामिल है। व्यायाम उनकी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा हो गया है। फिटनेस एक्सपर्ट बताते हैं कि प्राणायाम तनाव कम करता है, हार्मोन बैलेंस करता है और भूख नियंत्रित करता है, जबकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। इन्हें अपने रूटीन में शामिल करके सेहत बेहतर की जा सकती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
