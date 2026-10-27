एथेनॉल पर काफी समय बाद फिर बोले नितिन गडकरी- E20 को पैसे लेकर किया गया बदनाम

यह बयान सरकार की तरफ से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन कर फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए E100 (लगभग 100% प्योर इथेनॉल) को ईंधन के रूप में नोटिफाई करने के ठीक एक दिन बाद आया है।

CII के एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने E20 फ्यूल की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने को लेकर हुए विवाद और विरोध को "पेड प्रोपेगैंडा" यानी पैसे देकर नेगेटिव प्रचार करार दिया है। उद्योग संगठन CII के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि तीन महीने पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जबरदस्त हल्ला मचाया गया था, लेकिन अब सब शांत हो चुका है और सड़कें सामान्य रूप से चल रही हैं।

यह बयान सरकार की तरफ से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन कर फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए E100 (लगभग 100% प्योर इथेनॉल) को ईंधन के रूप में नोटिफाई करने के ठीक एक दिन बाद आया है।

'चल रहीं 24 करोड़ गाड़ियां, किसी का इंजन खराब नहीं हुआ' कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने E20 फ्यूल की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया।

गडकरी ने कहा, "साल 2022 से देश में लगभग 4 करोड़ कारें और 20 करोड़ दोपहिया वाहन E20 ईंधन पर चल रहे हैं। तीन महीने पहले इसे लेकर खूब हो-हल्ला मचाया गया था। अब सब शांत है। क्या इस दौरान किसी का वाहन खराब हुआ या किसी का इंजन बंद पड़ा? यह पूरा विरोध पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड और पेड प्रोपेगैंडा था।"

गडकरी ने कहा कि इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल, एलएनजी, सीबीजी, ग्रीन हाइड्रोजन और एविएशन बायो-फ्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से भारत का अरबों रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और जीवाश्म ईंधन के आयात पर देश की निर्भरता घटेगी।

120 kmph की स्पीड पर नो-चालान का निर्देश राजमार्गों पर ओवरस्पीडिंग के चालान को लेकर भी नितिन गडकरी ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देने की बात कही।

गडकरी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 120 Km प्रति घंटे की रफ्तार तक वाहनों का कोई चालान न काटा जाए।

उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक 120 kmph की तय सीमा से 20% तक ऊपर (लगभग 144 kmph तक) भी जाता है, तो भी उसे जाने दिया जाए और चालान केवल इससे अधिक स्पीड पर ही काटा जाए।

गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन बनाए रखने और स्वचालित चालान प्रक्रिया के लिए एआई-आधारित 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) लागू करने में उद्योग जगत से सहयोग मांगा।

क्या आपकी गाड़ी में डल सकता है E100 इथेनॉल? सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नए संशोधनों का मतलब यह नहीं है कि हर आम पेट्रोल कार में E100 ईंधन डाला जा सकता है।

E100 (100% इथेनॉल) या E85 ईंधन का इस्तेमाल केवल उन्हीं फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) में किया जा सकेगा, जिन्हें वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs) की ओर से विशेष रूप से तैयार किया गया है।

जो गाड़ियां सामान्य पेट्रोल या E20 कंपैटिबल हैं, उनमें E100 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे इंजन के पार्ट्स और फ्यूल पाइप में खराबी आ सकती है।