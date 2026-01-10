हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, लेकिन... नागपुर से गड़करी का संदेश, पाकिस्तान पर क्या बोले

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने नागपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की विचारधारा धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी को मदद करने की है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ हैं।

महाराष्ट्र में इन दिनों महानगरपालिकों को चुनावों को देखते हुए राजनीति उफान पर है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी का भी एक बयान सामने आया है। एक सभा को संबोधित करते हुए गड़करी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए काम करना सिखाती है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नागपुर में चुनाव प्रचार कर रहे गड़करी ने कहा कि यदि भाजपा-शिवसेना गठबंधन 15 जनवरी को होने वाले नागपुर महानगर पालिका चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतता है, तो लोगों की आकांक्षाएं और सपने पूरे होंगे। शुक्रवार की हुई तीनों जनसभाओं में गड़करी भाजपा को लेकर पैसी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते नजर आए। उन्होंने कहा, "हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस देश के लिए बलिदान देने वाले मुसलमान हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने हिंदू। कोई मस्जिद, गुरुद्वारा या बौद्ध विहार जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा खून एक है, हम भारतीय हैं और सभी के लिए काम करते हैं।”

भाजपा उम्मीदवार की तरफ से मैं गारंटर: गड़करी केंद्रीय मंत्री ने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन के पूर्ण बहुमत से चुने जाने पर लोगों की सभी आशाएं, इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। उन्होंने कहा, "मैं भाजपा उम्मीदवारों की ओर से गारंटर रहूंगा।” इस दौरान उन्होंने स्वयं तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा कराई गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।