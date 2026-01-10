Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNitin Gadkari Nagpur saying we not against Muslims but against terrorism and Pakistan
हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, लेकिन... नागपुर से गड़करी का संदेश, पाकिस्तान पर क्या बोले

हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, लेकिन... नागपुर से गड़करी का संदेश, पाकिस्तान पर क्या बोले

संक्षेप:

केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने नागपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की विचारधारा धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी को मदद करने की है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ हैं।

Jan 10, 2026 02:53 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में इन दिनों महानगरपालिकों को चुनावों को देखते हुए राजनीति उफान पर है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी का भी एक बयान सामने आया है। एक सभा को संबोधित करते हुए गड़करी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए काम करना सिखाती है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नागपुर में चुनाव प्रचार कर रहे गड़करी ने कहा कि यदि भाजपा-शिवसेना गठबंधन 15 जनवरी को होने वाले नागपुर महानगर पालिका चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतता है, तो लोगों की आकांक्षाएं और सपने पूरे होंगे। शुक्रवार की हुई तीनों जनसभाओं में गड़करी भाजपा को लेकर पैसी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते नजर आए। उन्होंने कहा, "हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस देश के लिए बलिदान देने वाले मुसलमान हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने हिंदू। कोई मस्जिद, गुरुद्वारा या बौद्ध विहार जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा खून एक है, हम भारतीय हैं और सभी के लिए काम करते हैं।”

भाजपा उम्मीदवार की तरफ से मैं गारंटर: गड़करी

केंद्रीय मंत्री ने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन के पूर्ण बहुमत से चुने जाने पर लोगों की सभी आशाएं, इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। उन्होंने कहा, "मैं भाजपा उम्मीदवारों की ओर से गारंटर रहूंगा।” इस दौरान उन्होंने स्वयं तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा कराई गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।

उत्तरी नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता यह गलत सूचना फैला रहे हैं कि भाजपा के सत्ता में आने पर हिंसा होगी। नागपुर के सांसद ने कहा कि भाजपा की विचारधारा अपने कार्यकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए काम करना सिखाती है। वह भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, लेकिन वह उन सभी के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है। सभी कार्यकर्ता जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सभी के लिए काम करते हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India News Maharashtra News Nitin Gadkari
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।