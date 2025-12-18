बहुत दुख की बात है कि… नितिन गडकरी ने संसद में सुनाई पीड़ा, युवाओं से क्या नाता; इनाम का भी ऐलान

संक्षेप: संसद में अपनी पीड़ा बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हादसों का संबंध लोगों के व्यवहार से है। लोगों में कानून के प्रति न सम्मान है और न डर। लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज (गुरुवार, 18 दिसंबर को) लोक सभा में बताया कि देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में करीब 1 लाख 80 हजार लोगों की मौत हो जाती है। इन मौतों में 67 फीसदी ऐसे लोग लोग होते हैं, जिनकी उम्र 18 से 34 साल के बीच है। यानी देश के युवा बड़ी संख्या में सड़क हादसों की भेंट चढ़ रहे हैं। संसद में केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वालों को अब पुलिस से पूछताछ या अन्य किसी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।

गडकरी ने प्रश्न काल में एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने ऐसे प्रावधान किये हैं जिससे सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को चिकित्सीय सहायता देने या अस्पताल पहुंचाने वालों को अब पुलिस परेशान नहीं करेगी और वे किसी तरह के कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ेंगे। घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जायेगी। उन्होंने लोगों से सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने बताया कि घायलों के अस्पताल पहुंचने पर तुरंत उनका इलाज शुरू हो सके, इसके लिए अस्पतालों को तत्काल डेढ़ लाख रुपये तुरंत प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जायेंगे।

प्रति वर्ष पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं उन्होंने बताया कि देश में प्रति वर्ष पांच लाख सड़क दुर्घटनायें होती हैं, जिनमें करीब डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें अधिक युवा अधिक होते हैं। उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं में घायल होने वालों को यदि तत्काल चिकित्सीय मदद पहुंचायी जाये तो 50 हजार लोगों की जान बचायी जा सकती है। उन्होंने सांसदों से अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरुकता अभियान चलाने की अपील की और उनसे सुझाव भी मांगे। एम्‍स की एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों को अगर समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो 50 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है।

पैसे अस्‍पताल को सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे संसद में अपनी पीड़ा बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हादसों का संबंध लोगों के व्यवहार से है। लोगों में कानून के प्रति न सम्मान है और न डर। लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते। इन वजहों से अधिकांश हादसे होते हैं।" गडकरी ने ये भी कहा कि सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को जिस अस्‍पताल में भर्ती कराया जाएगा, वहां का कुछ खर्च भी सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि घायल को 7 दिन का इलाज और डेढ़ लाख तक का मेडिकल खर्च सरकार देगी। उन्होंने कहा कि पैसे अस्‍पताल को सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।