E20 पेट्रोल से कारों को नुकसान होने के दावों पर नितिन गडकरी ने जवाब दिया है। उन्होंने इथेनॉल के खिलाफ चलाए गए अभियान को पेड कैंपेन बताया और तेल आयात से जुड़ी लॉबी पर निशाना साधा।

Ethanol Blended Petrol: पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कारों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। गडकरी ने आरोप लगाया कि दो से तीन महीने पहले इथेनॉल के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका मकसद वाहन मालिकों के मन में डर और भ्रम पैदा करना था।

नई दिल्ली में आयोजित 14वें CII बायोएनर्जी समिट में बोलते हुए गडकरी ने इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कुछ लॉबी अपने कारोबारी हितों के चलते पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की पहल का विरोध कर रही हैं। उनका इशारा तेल आयात से जुड़े हितों की तरफ था। गडकरी ने कहा, ‘अब किसी की कार खराब नहीं हो रही है। अब कार ठीक है।’ उन्होंने वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया।

इथेनॉल के खिलाफ पैसे देकर चलाया गया अभियान: गडकरी गडकरी ने दावा किया कि करीब दो से तीन महीने पहले एक अभियान शुरू किया गया था, जिसमें इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को वाहनों के लिए नुकसानदायक बताने की कोशिश की गई। उनके मुताबिक, यह एक पेड कैंपेन था, जिसका उद्देश्य लोगों के मन में इथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर संदेह पैदा करना था।

केंद्रीय मंत्री ने तेल आयात से जुड़ी लॉबी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये समूह अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के प्रयासों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। गडकरी लंबे समय से वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की वकालत करते रहे हैं। उनका कहना है कि इससे भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

पुरानी कारों में E20 पेट्रोल को लेकर क्या बोले थे गडकरी? E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों के बीच खासतौर पर पुरानी कारों में इसके इस्तेमाल को लेकर चिंताएं रही हैं। इससे पहले अगस्त में गडकरी ने संसद में कहा था कि E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित है। इसमें उन वाहनों को भी शामिल किया गया था, जिन्हें E20 अनुकूलता के मानक लागू होने से पहले बनाया गया था। उन्होंने बताया था कि प्रयोगशाला में किए गए अध्ययन और फील्ड ट्रायल में इस ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों में असामान्य टूट-फूट या उनकी परफॉर्मेंस में कोई बड़ा बदलाव सामने नहीं आया।

गडकरी ने यह जवाब डीएमके सांसद कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन के सवाल पर दिया था। सांसद ने देशभर में E20 पेट्रोल की उपलब्धता का BS-III समेत पुरानी गाड़ियों पर पड़ने वाले असर को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। इन वाहनों में वे गाड़ियां भी शामिल थीं, जिनका निर्माण और रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2017 से पहले हुआ था।

हालांकि, गडकरी ने यह भी स्वीकार किया था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों की माइलेज में 2 से 6 फीसदी तक की कमी आ सकती है। उन्होंने यह भी बताया था कि किसी वाहन की माइलेज सिर्फ ईंधन पर निर्भर नहीं करती। इसके पीछे कई दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे:

गाड़ी चलाने का तरीका और ड्राइविंग की आदतें।

समय पर इंजन ऑयल बदलना।

एयर फिल्टर की साफ-सफाई।

टायरों में हवा का सही दबाव।

पहियों का अलाइनमेंट।

एयर कंडीशनर का इस्तेमाल।

इथेनॉल के अलावा इन वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने पर जोर गडकरी ने समिट में सिर्फ इथेनॉल की बात नहीं की, बल्कि पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर कई दूसरे ईंधनों के इस्तेमाल को भी जरूरी बताया। इनमें मेथनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन शामिल हैं। उन्होंने करीब 3,000 नए गोबरधन प्लांट लगाए जाने की योजना का भी जिक्र किया। इन संयंत्रों के जरिए जैविक कचरे को उपयोगी ऊर्जा में बदला जा सकेगा।