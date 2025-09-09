nitin gadkari and mallikarjun kharge reached with holding hands for vp election vote खरगे के हाथों में हाथ डालकर पहुंचे नितिन गडकरी, कांग्रेस बोली- मोदी को कभी ऐसे नहीं देखा, India News in Hindi - Hindustan
खरगे के हाथों में हाथ डालकर पहुंचे नितिन गडकरी, कांग्रेस बोली- मोदी को कभी ऐसे नहीं देखा

नितिन गडकरी वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी थे। दोनों नेता एक-दूसरे का हाथ पकड़कर परिसर में आए। देर तक दोनों इसी तरह चलते रहे और मुस्कुराते हुए बातें करते रहे। इस तस्वीर का कांग्रेस ने इस्तेमाल करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

Tue, 9 Sep 2025 11:27 AM
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया और अब उनके बाद राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद लाइन में लगकर वोटिंग में जुटे हैं। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है, जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी थे। दोनों नेता एक-दूसरे का हाथ पकड़कर परिसर में आए। देर तक दोनों इसी तरह चलते रहे और मुस्कुराते हुए बातें करते रहे। इस तस्वीर पर भाजपा की ओर से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यही तो असली लोकतंत्र की तस्वीर है। यही नहीं उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी पीएम नरेंद्र मोदी को इस तरह किसी का हाथ पकड़े हुए देखा है। वह तो हमेशा गुस्से में रहते हैं और किसी से भी संवाद से बचते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी वोटिंग के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली हैं। एक तरफ गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव बेहद प्रेम से मिलते नजर आए तो वहीं किरेन रिजिजू भी लगातार विपक्ष के कई नेताओं से मिलते दिखे।

उन्होंने डिंपल यादव से भी वोटिंग बूथ के बाहर बात की। बता दें कि इस चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले जीत तय मानी जा रही है। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने भी एनडीए कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं एनडीए के पास पहले ही 427 वोट होने की बात कही गई है। इसके अलावा बीएसआर, बीजेडी जैसे दलों ने चुनाव में हिस्सा लेने से ही इनकार किया है। पंजाब से अमृतपाल सिंह और एक अन्य सांसद भी वोट से दूर रहेंगे।