जिसे हनुमान चालीसा आती हो उससे ही खरीदो दिवाली का सामान, भाजपा नेता ने दिया काफ़िर वाला उदाहरण

नितेश राणे अक्सर अपने बयानों के लिए खबरों में रहते हैं। अब दिवाली से पहले उनकी एक अपील सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने लोगों से कहा है कि दिवाली का सामान उनसे हु खरीदे जिन्हें हनुमान चालीसा आती हो।

अपने विवादित बयानों के लिए कई बार चर्चा में आए नितेश राणे ने हिंदुओं से एक अनोखी अपील की है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली की खरीदारी केवल उन्हीं दुकानदारों से करनी चाहिए जो माथे पर तिलक लगाते हों, जय श्री राम का नारा लगाते हों या जिन्हें हनुमान चालीसा आती हो।

राणे ने यह बातें मुंबई में न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान कहीं। अपनी मांगों को जायज ठहराते हुए उन्होंने काफ़िर वाला उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, “रमजान के वक्त किसी मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू को दुकान लगाने की इजाजत है क्या? इस्लाम में काफ़िर से सामान खरीदना इस्लाम माना जाता है। वैसे ही हमारे हिंदू त्यौहार में, दिवाली के वक्त खरीदारी हिंदुओं से होनी चाहिए। हिंदू समाज की ये मांग गलत तो नहीं है।”

'जिसे हनुमान चालीसा आए…' उन्होंने आगे लोगों से अपील करते हुए कहा, “इसीलिए मैं हिंदू समाज से कहूंगा कि दिवाली के मौके पर जो कुछ भी आपको खरीदना है, वो दुकानदार जय श्री राम वाला होना चाहिए, या उसके माथे पर टीका लगा होना चाहिए और उसको हनुमान चालीसा या महाआरती आनी ही चाहिए। तभी उससे आपको सामान खरीदना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुओं का पैसा जिहाद में चला जाएगा।

वहीं नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर भी नितेश राणे ने ऐसी ही टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब भी 'इज्तिमा' या 'उलेमा' होते हैं, तो हमने कभी किसी हिंदू को उनमें शामिल होते नहीं देखा। वहां हिंदुओं को परमिशन ही नहीं है। जब लोग हज यात्रा के लिए मक्का जाते हैं, तो वहां भी हिंदुओं को जाने की परमिशन नहीं होती। फिर, वहीं नियम हमारे कुंभ मेले पर भी लागू होना चाहिए।"