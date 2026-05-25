राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट हैं, उन्हें पाकिस्तान से मिलती है लिस्ट; नितेश राणे ने क्या कहा

नितेश राणे ने कहा, ‘राहुल गांधी पाकिस्तान की बात अपने मुंह से कहते हैं। राहुल पाकिस्तान को खुश करने की तैयारी में रहते हैं। वहां से जो लिस्ट आती है उसे राहुल यहां पढ़कर बताते हैं। उनके बॉस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं।’

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सोमवार को एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट हैं। नितेश राणे ने कहा, 'राहुल गांधी पाकिस्तान की बात अपने मुंह से कहते हैं। राहुल पाकिस्तान को खुश करने की तैयारी में रहते हैं। वहां से जो लिस्ट आती है उसे राहुल यहां पढ़कर बताते हैं। उनके बॉस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी उन्हें खुश करने के लिए यहां पर आकर पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं।'

बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश में अराजकता पैदा कर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया कि राहुल की साजिश उस वक्त उजागर हुई, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी। गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों व भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है।'

राहुल गांधी की टिप्पणी पर बरसे भाजपा नेता राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां न केवल राजनीतिक हताशा को दर्शाती हैं, बल्कि भारत को अस्थिर करने की एक खतरनाक मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, 'जब-जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है, उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, तब-तब भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने उनका साथ दिया है।' त्रिवेदी ने दावा किया कि बिना मेहनत किए चुनाव जीतने के राहुल गांधी के सपने के कारण बार-बार मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस अराजकता की राजनीति पर उतर आई है।