राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट हैं, उन्हें पाकिस्तान से मिलती है लिस्ट; नितेश राणे ने क्या कहा
नितेश राणे ने कहा, ‘राहुल गांधी पाकिस्तान की बात अपने मुंह से कहते हैं। राहुल पाकिस्तान को खुश करने की तैयारी में रहते हैं। वहां से जो लिस्ट आती है उसे राहुल यहां पढ़कर बताते हैं। उनके बॉस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं।’
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सोमवार को एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट हैं। नितेश राणे ने कहा, 'राहुल गांधी पाकिस्तान की बात अपने मुंह से कहते हैं। राहुल पाकिस्तान को खुश करने की तैयारी में रहते हैं। वहां से जो लिस्ट आती है उसे राहुल यहां पढ़कर बताते हैं। उनके बॉस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी उन्हें खुश करने के लिए यहां पर आकर पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं।'
बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश में अराजकता पैदा कर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया कि राहुल की साजिश उस वक्त उजागर हुई, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी। गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों व भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है।'
राहुल गांधी की टिप्पणी पर बरसे भाजपा नेता
राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां न केवल राजनीतिक हताशा को दर्शाती हैं, बल्कि भारत को अस्थिर करने की एक खतरनाक मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, 'जब-जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है, उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, तब-तब भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने उनका साथ दिया है।' त्रिवेदी ने दावा किया कि बिना मेहनत किए चुनाव जीतने के राहुल गांधी के सपने के कारण बार-बार मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस अराजकता की राजनीति पर उतर आई है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर उनपर निशाना साधा और कांग्रेस नेता पर देश में दंगे भड़काकर मोदी सरकार को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पात्रा ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर दुस्साहस किया है। उन्होंने कल एक बैठक में कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी। राहुल गांधी दंगे भड़काकर और अराजकता के जरिये सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।' भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि वह भारत में लोकतंत्र को खत्म करने के इरादे से अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस जैसे अपने आकाओं और उनकी विदेश यात्राओं के लिए धन उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनियों के इशारे पर विदेशी एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें