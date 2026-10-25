खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर भाजपा सांसद ने कहे अपशब्द- 'बुढ़ापे का असर है या...'
देश के गृहमंत्री अमित शाह ने खरगे के बयान को अभद्र और मर्यादा को तार-तार करने वाला बताया। वहीं कांग्रेस के खिलाफ आए दिन मोर्चा खोलने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी निशाना साधा। उन्होंने न केवल खरगे पर हमला बोला, बल्कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपशब्द भी कह दिए।
'मोदी का बाप भी जाएगा'- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पटना में एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया गया। घटना का वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इसे अभद्र और मर्यादा को तार-तार करने वाला बताया। वहीं कांग्रेस के खिलाफ आए दिन मोर्चा खोलने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी निशाना साधा। उन्होंने न केवल खरगे पर हमला बोला, बल्कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपशब्द भी कह दिए।
अमित शाह बोले, खरगे का बयान अभद्र…
निशिकांत दुबे ने यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा है। अमित शाह ने खरगे के बयान को अभद्र बताते हुए लिखा- "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं।" अमित शाह ने इसके बाद कई मौके गिनाए। इसमें पीएम मोदी की मां को कहे गए कथित अपशब्द का भी जिक्र था। इसी ट्वीट पर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रिएक्ट किया।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहे अपशब्द
निशिकांत दुबे ने पहले खरगे पर निशाना साधा। फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने अमित शाह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी को अपशब्द कहे। सांसद ने लिखा- "बुढ़ापे का असर है या पगलेट राहुल गांधी का?" आपको बताते चलें कि निशिकांत दुबे कांग्रेस और गांधी परिवार पर लगातार हमले करते रहते हैं। इस नए विवाद की शुरूआत कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के उस बयान से शुरू हुई, जो उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान दिया।
खरगे के विवादित बयान से शुरू हुआ हंगामा
दरअसल, खरगे पटना में डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 130वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन, तभी वहां मौजूद एक शख्श ने पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी तो वहां हंगामा हो गया। इस पर खरगे ने आपा खो दिया। दरअसल, हंगामे के दौरान शख्स ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बरसते हुए कहा- "मोदी का बाप भी जाएगा।" इसके बाद से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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