POK ही नहीं, अब इन तीन हिस्सों को भी वापस लेने का समय; BJP सांसद निशिकांत दुबे ने भरी हुंकार

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अब केवल पीओके ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में शामिल तीन अन्य क्षेत्रों को भी भारत में शामिल करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने जबरदस्ती इन हिस्सों को पाकिस्तान को सौंप दिया था।

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद लगातार चलता रहा है। अब इस मुद्दे पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी से एक बार फिर से यह मामला सामने आ गया है। दुबे ने कहा कि अब पीओके के साथ-साथ चटगांव, नोआखली और सिलहट को भी वापस लेने का समय है। झारखंड से आने वाले सांसद ने दावा किया कि इन हिस्सों को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जबरदस्ती दूसरे देशों को सौंप दिया था।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि नेहरू ने इन हिस्सों को जबरदस्ती दूसरे देशों को सौंप दिया था। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत इन हिस्सों को वापस ले ले। उन्होंने कहा, "अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का ही समय नहीं है, बल्कि उन इलाकों को भी वापस लेने का समय आ गया है, जिन्हें जवाहर लाल नेहरू जी ने जबरदस्ती सौंप दिया था चाहे वह नोआखली हो, चटगांव बंदरगाह हो या सिलहट।" भाजपा नेता ने दावा किया कि इन तीनों जगहों को लेकर उस समय त्रिपुरा के राजा बीर विक्रम सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से उनके क्षेत्र को लेकर की जा रही बातचीत पर सवाल उठाया था।

चटगांव बंदरगाह हाथ से निकल गया, पूरे पूर्वोत्तर का विकास रुक गया- निशिकांत दुबे भाजपा सांसद ने कहा कि चटगांव बंदरगाह को बांग्लादेश को सौंप दिया गया। इसकी वजह से पूरे पूर्वोत्तर का विकास रुक गया था। उन्होंने कहा,"चटगांव बंदरगाह के चले जाने की वजह से ही पूरे पूर्वोत्तर का विकास रुक गया। अगर आज पूर्वोत्तर पिछड़ा हुआ लगता है, अगर वहां समस्याएं हैं, अगर हम वहां के खनिजों और गैस संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और अगर यह क्षेत्र अभी भी कटा हुआ महसूस करता है, तो इसकी एकमात्र वजह यह है कि अब हमारे पास वह बंदरगाह नहीं है। अब समय आ गया है कि हम चटगांव, नोआखली और सिलहट को वापस हासिल करें।"

तिपरा राज्य का हिस्सा थीं, यह तीनों जगह- निशिकांत दुबे भाजपा सांसद ने कहा कि यह तीनों हिस्से आजादी के वक्त पर तिपरा राज्य का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को पहले 'तिपरा' के नाम से जाना जाता था। इसके राजा, बीर बिक्रम सिंह, लगातार नेहरू से सवाल कर रहे थे कि वे उनके क्षेत्र को लेकर बातचीत कैसे कर सकते हैं। वे पूछते थे कि आप नोआखली को पाकिस्तान को कैसे सौंप सकते हैं? आप सिलहट पर जनमत संग्रह कैसे करा सकते हैं? आप चटगांव पर जनमत संग्रह कैसे करा सकते हैं? यह मेरा राज्य है। मैं तय करूंगा कि यह भारत का हिस्सा रहे, पाकिस्तान का हिस्सा बने या एक स्वतंत्र राज्य बन जाए।"

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब इतिहास सुधारने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही नहीं बल्कि इन तीन क्षेत्रों को भी कब्जे में लेने का समय आ गया है।

त्रिपुरा के नाममात्र के राजा माणिक्य देब ने लगाए थे आरोप बता दें, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब 'टिपरा मोथा पार्टी' के संस्थापक प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा ने आरोप लगाया कि बंटबारे के समय उनकी दादी (महारानी) को अंधेरे में रखा गया था। उन्होंने कहा, " बंटवारे के समय, मेरी दादी को अंधेरे में रखकर, पूर्ववर्ती त्रिपुरा राज्य के बड़े हिस्सों को पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। यह हमारे देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय था।" बता दें, त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा ने अक्तूबर 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसके बाद त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया था।