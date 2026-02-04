नेहरू-गांधी परिवार पर निशिकांत दुबे के बयान से छिड़ा बवाल, प्रियंका भड़कीं- बंद नहीं हुआ माइक

संक्षेप: निशिकांत दुबे ने नेहरू-गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां किताब पर चर्चा चल रही जो आज तक छपी ही नहीं। मैं उस किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी से भरी पड़ी है। भाजपा सांसद के इस बयान पर विपक्ष ने जमकर पलटवार किया।

संसद के बजट सत्र में बुधवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने भाषण के दौरान लोकसभा में कुछ किताबें भी लहराईं और किताब के हवाले से गांधी-नेहरू परिवार को लेकर बयान दिया, जिससे विपक्ष आगबबूला हो गया है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी सांसदों ने दुबे के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। प्रियंका गांधी ने भी दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने किताबें दिखाईं, लेकिन उनका माइक बंद नहीं किया गया, जबकि राहुल गांधी को किताब से कोट नहीं करने दिया गया था।

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''यहां किताब पर चर्चा चल रही जो आज तक छपी ही नहीं। मैं उस किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी से भरी पड़ी है। और ये छपी हुई किताब है। पहली किताब एडविना और नेहरू है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से पहले पीएम अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में लिखा है, उसका जिक्र करना चाहता हूं।'' उन्होंने आगे कहा, ''दूसरी किताब मथई जो नेहरू के पीए थे वह कह रहे कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूं।'' इसके अलावा, दुबे ने सोनिया गांधी पर लिखी किताबों को भी दिखाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हालांकि, इस बीच, स्पीकर उन्हें रोकते रहे, लेकिन निशिकांत दुबे बोलते रहे।

नहीं माने निशिकांत दुबे, दिखाते रहे किताब पीठासीन सभापति तेन्नेटी ने किसी पुस्तक या पत्र का उल्लेख नहीं करने संबंधी नियम का हवाला देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश का उल्लेख किया और दुबे को सदन में किताबें नहीं दिखाने को कहा। हालांकि अपने साथ कुछ किताबें लेकर आए भाजपा सांसद उन्हें दिखाते हुए उनके लेखकों और उनमें लिखी सामग्री के बारे में टिप्पणी करते रहे। दुबे के बयानों के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और कुछ सदस्यों को आसन के सामने कागज उछालते हुए भी देखा गया। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति ने कार्यवाही शाम पांच बजे तक स्थगित कर दी।

निशिकांत दुबे पर प्रियंका गांधी भड़कीं इस पर प्रियंका ने निशिकांत दुबे पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''जब मोदी सरकार सदन को बाधित करना चाहती है, तो निशिकांत दुबे को बोलने के लिए खड़ा कर देती है। जहां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को संसद में, एक पब्लिश हो चुकी किताब से कुछ उद्धृत नहीं करने दिया गया, वहीं निशिकांत दुबे 6 किताबें लिए हुए हैं, सामने से दिखा रहे हैं, उनमें से उद्धृत कर रहे हैं, लेकिन उनका माइक बंद नहीं किया जा रहा है।''