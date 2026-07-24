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जंतर-मंतर पर आया हैकर, CBSE की पोल खोलने वाले निसर्ग अधिकारी भी पहुंचे धरना देने

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बीच एक नया शख्स भी वहां पर पहुंच गया है। इस शख्स का नाम है निसर्ग अधिकारी। बता दें कि निसर्ग अधिकारी एक हैकर हैं, जिन्होंने सीबीएसई के एग्जाम पोर्टल की पोल खोली थी।

Nisarga Adhikary The Hacker Joins CJP Protest at Jantar Mantar exposed CBSE exam portal
Nisarga Adhikary The Hacker Joins CJP Protest at Jantar Mantar exposed CBSE exam portal

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बीच एक नया शख्स भी वहां पर पहुंच गया है। इस शख्स का नाम है निसर्ग अधिकारी। बता दें कि निसर्ग अधिकारी एक हैकर हैं, जिन्होंने सीबीएसई के एग्जाम पोर्टल की पोल खोली थी। निसर्ग ने एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और एनसीपी (शरद पवार) के प्रवक्ता अनीस गवांडे के साथ एक फोटो पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि यहां पर एनर्जी लेवल शानदार है। निसर्ग के वहां पहुंचते ही जेन समर्थक काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सातवें हफ्ते में पहुंच चुका है। इस बीच सरकार कॉकरोच पार्टी के साथ लगातार बातचीत कर रही है। शुक्रवार को इस बातचीत का एक नया दौर भी हुआ। हालांकि अभी भी बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी हुई है।

कैसे चर्चा में आए थे निसर्ग

निसर्ग अधिकारी उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में कथित सुरक्षा खामियों को उजागर किया था। इस प्रणाली का उपयोग बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए किया जाता है। उन्होंने दावा किया था कि प्लेटफॉर्म की एक्सेस कंट्रोल, पासवर्ड प्रबंधन और सत्यापन प्रणाली में कुछ कमजोरियां हैं। उनके दावों के बाद साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक चर्चा शुरू हुई और प्रणाली की सुरक्षा की समीक्षा की गई। हालांकि, सीबीएसई ने स्पष्ट किया था कि ये कमजोरियां केवल परीक्षण वातावरण तक सीमित थीं और इससे वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली प्रभावित नहीं हुई थी।

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आईआईटी में नौकरी

इसके बाद निसर्ग अधिकारी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-कानपुर के साइबर सुरक्षा केंद्र में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले निसर्ग अधिकारी को अनुबंध के आधार पर आईआईटी कानपुर के साइबर सुरक्षा एवं साइबर रक्षा नवाचार केंद्र (सी3आईहब) में ओएसआईएनटी (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस) एवं इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब शिक्षा और शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

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नई भूमिका पर क्या बोले निसर्ग

अपनी नई भूमिका के बारे में निसर्ग अधिकारी ने कहा कि यह किसी समर्पित साइबर सुरक्षा वातावरण में उनका पहला पूर्णकालिक अवसर है। निसर्ग ने कहाकि अब तक मैं मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता रहा हूं, जबकि साइबर सुरक्षा मेरे लिए जुनून का विषय रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वह स्टार्टअप कंपनियों और विदेश स्थित संस्थाओं के साथ भी काम कर चुके हैं। वेतन संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कहाकि हालांकि पारिश्रमिक संतोषजनक है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने पर डॉलर में भुगतान होने के कारण आर्थिक लाभ अधिक होता है।

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जंतर-मंतर पर क्या हालात

पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक संसद में पेश किए जाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहाकि मोदी जी, कल धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। यह आपके द्वारा की जा सकने वाली सबसे सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा पर कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें एक व्यक्ति बिना चारदीवारी वाले परिसर का प्रवेश द्वार बंद करता नजर आ रहा है। इस तस्वीर को प्रस्तावित कानून पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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