Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNirmala Sitharaman will not attend the IMF meeting a major decision amid India-US tensions

IMF की बैठक में शामिल नहीं होंगी निर्मला सीतारमण, भारत-अमेरिका तनाव के बीच बड़ा फैसला

संक्षेप: रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा 15 अक्टूबर को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर एक सार्वजनिक भाषण देंगे। पहले के कार्यक्रम में इस दिन सीतारमण के शामिल होने की संभावना जताई गई थी।

Wed, 15 Oct 2025 06:50 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
IMF की बैठक में शामिल नहीं होंगी निर्मला सीतारमण, भारत-अमेरिका तनाव के बीच बड़ा फैसला

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह वॉशिंगटन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रूस से तेल खरीद को लेकर तनातनी जारी है। इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अब वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर करेंगी। उनके साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन भी शामिल होंगे।

सीतारमण की अनुपस्थिति उस पृष्ठभूमि में खास मानी जा रही है जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का शुल्क लगा दिया है, जिसमें रूस से तेल खरीद को लेकर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस दौरान ब्रिक्स, जी-20 और जी-24 समूह की बैठकों में हिस्सा लेगा। ये सभी मंच वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों की वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित हैं। इसके अलावा भारत की ओर से IMF की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठक में भी भागीदारी होगी, जो संस्था का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।

रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा 15 अक्टूबर को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर एक सार्वजनिक भाषण देंगे। पहले के कार्यक्रम में इस दिन सीतारमण के शामिल होने की संभावना जताई गई थी।

पिछले महीने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर से मुलाकात की थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते संवाद को आगे बढ़ाना था। वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी मुलाकात की।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इन बैठकों में भारत की रूस से तेल खरीद एक प्रमुख मुद्दा रहा। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच अब तक इस पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रीयर ने हाल ही में कहा था कि भारत व्यापार मतभेदों पर व्यावहारिक रुख अपना रहा है और धीरे-धीरे रूस पर निर्भरता कम कर रहा है।

साल 2024 में विश्व बैंक ने 117.5 अरब डॉलर की राशि ऋण, अनुदान और गारंटी के रूप में जारी की थी। IMF के पास इस समय करीब 129 अरब डॉलर के बकाया ऋण हैं और इस वर्ष उसने अब तक 21 अरब डॉलर का वितरण किया है। सीतारमण ने इससे पहले अप्रैल 2024 में वॉशिंगटन में आयोजित बैठकों में भाग लिया था।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Nirmala Sitharaman
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।