छात्र आंदोलन को सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की, JNU का जिक्र कर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण
परीक्षा पेपर लीक मामले पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पेपर खरीदने और बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर सरकार का मजबूती से पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी भी छात्रों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश नहीं की। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं का किसी मुद्दे पर आवाज उठाना हर पीढ़ी की पहचान रही है और इसे सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की छात्रा रही हैं और जानती हैं कि युवा उन मुद्दों पर संवेदनशील होते हैं, जिन्हें वे गलत मानते हैं। उनके अनुसार, सरकार का काम छात्रों की बात सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और समय पर सही कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए और सरकार ने इसी सिद्धांत का पालन किया।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि सरकार ने आंदोलन की गंभीरता को समझने में देरी की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए इजाजत दी गई थी और किसी भी समय आंदोलन को बलपूर्वक रोकने का प्रयास नहीं किया गया। उनके अनुसार, युवाओं में बदलाव लाने की इच्छा स्वाभाविक होती है और यही ऊर्जा समाज को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए ताकि समय रहते उनका समाधान किया जा सके।
पेपर खरीदने और बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार किया: सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे उनकी बात को गंभीरता से लें। परीक्षा पेपर लीक मामले पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पेपर खरीदने और बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि दोबारा परीक्षा समय पर कराई जाए ताकि छात्रों का पूरा एकेडमिक ईयर प्रभावित न हो।
निर्मला सीतारमण के मुताबिक, दोबारा परीक्षा कराई गई, नतीजे भी समय पर घोषित किए गए और इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। सीतारमण ने कहा कि अगर री-एग्जाम समय पर नहीं होता तो यह पूरे तंत्र की बड़ी विफलता मानी जाती, इसलिए सरकार ने छात्रों के हित को प्राथमिकता दी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि री-एग्जाम और नतीजे घोषित होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। मालूम हो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को अपना मुख्य मुद्दा बनाया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संगठन ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें