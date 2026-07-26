छात्र आंदोलन को सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की, JNU का जिक्र कर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण

परीक्षा पेपर लीक मामले पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पेपर खरीदने और बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर सरकार का मजबूती से पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी भी छात्रों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश नहीं की। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं का किसी मुद्दे पर आवाज उठाना हर पीढ़ी की पहचान रही है और इसे सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की छात्रा रही हैं और जानती हैं कि युवा उन मुद्दों पर संवेदनशील होते हैं, जिन्हें वे गलत मानते हैं। उनके अनुसार, सरकार का काम छात्रों की बात सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और समय पर सही कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए और सरकार ने इसी सिद्धांत का पालन किया।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि सरकार ने आंदोलन की गंभीरता को समझने में देरी की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए इजाजत दी गई थी और किसी भी समय आंदोलन को बलपूर्वक रोकने का प्रयास नहीं किया गया। उनके अनुसार, युवाओं में बदलाव लाने की इच्छा स्वाभाविक होती है और यही ऊर्जा समाज को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए ताकि समय रहते उनका समाधान किया जा सके।

पेपर खरीदने और बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार किया: सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे उनकी बात को गंभीरता से लें। परीक्षा पेपर लीक मामले पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पेपर खरीदने और बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि दोबारा परीक्षा समय पर कराई जाए ताकि छात्रों का पूरा एकेडमिक ईयर प्रभावित न हो।