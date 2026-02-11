Hindustan Hindi News
SC में डांट खाओगे मगर… बजट में बंगाल का जिक्र ना होने के आरोपों पर भड़कीं निर्मला सीतारमण

SC में डांट खाओगे मगर… बजट में बंगाल का जिक्र ना होने के आरोपों पर भड़कीं निर्मला सीतारमण

संक्षेप:

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्वालिफाई करने और अपनी पढ़ाई पूरी करने का इंतजार करने और बाहर आकर यह देखने के बजाय कि स्किल्स सीखने के लिए उन्हें कहां जाना चाहिए, स्किलिंग एलिमेंट को पढ़ाई में ही लाया जा सकता है।

Feb 11, 2026 06:32 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने अपना भाषण शुरू करते हुए बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए राज्यों के साथ काम करने करेगी और बजट में पशुपालन, खेती और मछली पालन पर जोर दिया गया है। साथ ही उन्होंने एजुकेशन और स्किलिंग हब्स की भी बात की है। इस दौरान सीतारमण ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि कुछ राज्यों को बजट में फंड नहीं दिया गया है।

सीतारमण ने राज्यों को दिए गए फंड का ब्यौरा देते हुए कहा कि राज्यों को अगले वित्त वर्ष में कुल 25.44 लाख करोड़ रुपये के संसाधनों का हस्तांतरण किया जायेगा जो मौजूदा वित्त वर्ष से 2.7 लाख करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया है कि बजट बनाते समय 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है जो आगामी 01 अप्रैल से लागू होंगे

