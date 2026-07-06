Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीरव मोदी को बड़ा झटका: हार गया आखिरी कानूनी लड़ाई, कभी भी हो सकता है प्रत्यर्पण

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने उसकी अंतिम याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण की राह पूरी तरह साफ हो गई है।

नीरव मोदी को बड़ा झटका: हार गया आखिरी कानूनी लड़ाई, कभी भी हो सकता है प्रत्यर्पण

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) से करारा झटका लगा है। वह अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई भी हार गया है। अंतिम कानूनी याचिका खारिज होने के बाद अब उसके प्रत्यर्पण की राह में कोई बाधा नहीं बची है। रिपोर्ट है कि ब्रिटेन सरकार ने नीरव मोदी को भारत सौंपने की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी है और भारतीय अधिकारियों के साथ राजनयिक समन्वय चल रहा है। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की सभी घरेलू अदालतों में अपीलें समाप्त होने के बाद नीरव मोदी ने अप्रैल 2026 में ECHR में अंतिम याचिका दायर की थी। अदालत ने उसे कोई अंतरिम राहत या रोक नहीं दी। इसके साथ ही प्रत्यर्पण को चुनौती देने का आखिरी कानूनी विकल्प भी खत्म हो गया है। ऐसे में कभी भी उसका प्रत्यर्पण हो सकता है।

सात साल से जेल में है नीरव मोदी

नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की एचएमपी वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। इस दौरान उसने ब्रिटिश अदालतों में जमानत और प्रत्यर्पण रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की, लेकिन हर बार असफल रहा। अप्रैल 2021 में तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। मार्च 2026 में उसने एक बार फिर प्रत्यर्पण कार्यवाही को रोकने का प्रयास किया और दावा किया कि भारत भेजे जाने पर उसके साथ यातना का खतरा है। यह याचिका भी खारिज हो गई। इसके बाद ECHR में निषेधाज्ञा की मांग वाली याचिका दायर की गई, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 14,000 करोड़ रुपये) के कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के प्रमुख आरोपी है। सीबीआई और ईडी लंबे समय से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी ने बिना पर्याप्त सिक्योरिटी के लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करवाकर बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया और उस पैसे से हीरे का कारोबार किया। भारत में उनके खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं।

वाणिज्यिक मामले में भी हार

प्रत्यर्पण मामले के साथ-साथ नीरव मोदी को एक अलग वाणिज्यिक विवाद में भी बड़ा झटका लगा है। लंदन के हाई कोर्ट के सर्किट कमर्शियल कोर्ट के न्यायमूर्ति साइमन टिंकलर ने फैसला सुनाया कि मोदी दुबई की फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए ऋण की व्यक्तिगत गारंटी के तहत बैंक ऑफ इंडिया को 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ब्याज समेत) चुकाने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने बैंक के मांग नोटिस को वैध माना और गारंटी को भारतीय कानून के तहत लागू करने योग्य बताया।

कब होगा प्रत्यर्पण?

कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब केवल ब्रिटेन के गृह मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग के बीच अंतिम प्रशासनिक औपचारिकताएं बाकी हैं, जिनमें दस्तावेजों का सत्यापन, यात्रा दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण किसी भी समय हो सकता है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

International News National Hindi News International News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।